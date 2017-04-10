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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов об исполнительской дисциплине: «Надо стремиться к тому, чтобы невыполненных поручений не было»

14:44 / Власть

Сегодня на заседании правительства области губернатор Николай Любимов поручил всем руководителям центральных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях обратить самое серьезное внимание на укрепление исполнительской дисциплины и проанализировать состояние дел в министерствах и ведомствах. По словам главы региона, исполнение поручений находится на строгом контроле, которое осуществляет соответствующее управление в структуре аппарата правительства области. «Исполнительская дисциплина должна быть на совершенно другом уровне. Надо стремиться к тому, чтобы невыполненных поручений не было», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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