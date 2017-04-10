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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Сразу пять первых наград привезли актеры Рязанского областного театра драмы из Костромы

14:49 / Культура
Сразу пять первых наград привезли актеры Рязанского областного театра драмы из Костромы

С 26 по 30 сентября в Костромском государственном драматическом театре им. А.Н. Островского прошел XV Всероссийский театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме». В фестивале принимают участие профессиональные драматические театры со спектаклями по пьесам Островского.

Рязанский государственный областной театр драмы в пятый раз стал участником фестиваля, представив на суд зрителей и театральных критиков спектакль «Не все коту масленица» в постановке Карена Нерсисяна.

По итогам фестиваля Рязанский театр получил пять первых наград:

1. В номинации «Лучшая режиссура» – режиссер Карен Нерсисян за спектакль «Не всё коту масленица».

2. В номинации «Лучшая женская роль фестиваля» – Марина Мясникова за исполнение роли Дарьи Федосеевны в спектакле «Не всё коту масленица».

3. В номинации «Лучшая мужская роль фестиваля» – засл. арт. России Александр Зайцев за исполнение роли Ахова в спектакле «Не всё коту масленица».

4. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» – нар. артистка России Людмила Коршунова за исполнение роли Феоны в спектакле «Не всё коту масленица».

5. В номинации «Лучшая эпизодическая роль» – Юрий Борисов за исполнение роли Маланьи в спектакле «Не всё коту масленица».

Зрители откликались на игру актеров на протяжении всего представления аплодисментами, смехом, взглядом, а на поклоне весь зал аплодировал стоя, сопровождая возгласами «Браво»! «Спасибо»! Особенно приятно было слышать положительные отзывы на обсуждении от известных и всеми уважаемых театральных критиков, отмечают в пресс-службе театра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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