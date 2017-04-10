В Рязанском музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова прошли десятые Павловские беседы

«Научное наследие академика И.П. Павлова и современная наука» – так обозначена тема бесед. В них приняли участие представители Российской академии наук и вузовской науки, занимающиеся развитием наследия старейшины физиологов мира, а также студенты медицинских вузов из разных городов России.

На открытии выступили представители городской власти, ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин, директор мемориального музея-усадьбы Наталья Загрина и другие.

С вступительным словом к собравшимся обратился директор Научно-исследовательского института нормальной физиологии им. П.К. Анохина, член-корреспондент РАН Сергей Судаков. Он подчеркнул, что Павловские беседы помогают показать наиболее важные вехи научных достижений знаменитого ученого, обозначить весь спектр имеющихся в современной науке проблем.