Сергей Карабасов представил руководителям структурных подразделений администрации Рязани нового начальника городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Как сообщает сайт администрации Рязани, пост руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города занял Игорь Ковалев. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов представил его на оперативном совещании с участием руководителей структурных подразделений горадминистрации. В работе заседания принял участие первый заместитель главы муниципального образования – председателя Рязанской городской Думы Александр Чайка.

В ходе совещания Сергей Карабасов также представил Дмитрия Кожина, который ныне замещает должность директора управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани.

В рамках повестки совещания его участники обсудили ход работы по пуску отопления в жилые дома и объекты социальной сферы города, эффективность контроля за организацией безопасности в учреждениях соцсферы и повышением комфортности пользования платными парковочными пространствами. Сергей Карабасов поручил изучить опыт организации работы платных парковок в других городах, проанализировать жалобы горожан и на этой основе выработать и направить в профильные комитеты Рязанской городской Думы для принятия решений конкретные предложения по улучшению условий использования парковок. По словам Сергея Карабасова, эта работа должна быть проведена в кратчайшие сроки.

И.о. замглавы администрации Елена Сорокина доложила участникам оперативного совещания о ходе инспекционной работы по установлению степени безопасности школьных и дошкольных муниципальных учреждений, эффективности работы ЧОПов и иных охранных структур, с которыми руководство учреждений заключает договора на обслуживание.