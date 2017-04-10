Ведущие туроператоры из Москвы, Самары и Липецка побывали в рязанских музеях

Регион представляет брендовый маршрут «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода»

В целях продвижения федерального историко-культурного проекта «Русские усадьбы», а также брендового маршрута «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода» в Рязанской области состоялся информационный тур для ведущих туроператоров из Москвы, Самары и Липецка.

В рамках тура были осмотрены мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова, дом-музей И.П. Пожалостина в п. Солотча, государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. В качестве дополнительного туристского объекта был предложен к посещению недавно открывшийся музей истории Рязанского леденца.

Участники тура отметили высокий уровень экскурсионных программ, профессионализм и индивидуальный подход экскурсоводов на всех точках показа.

Туристский маршрут «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода» был разработан региональным министерством культуры и туризма. В 2016 году по итогам проведенного экспертного тура с участием представителей комитета по импортозамещению при министерстве культуры РФ и крупнейших туроператоров России проект был включен разряд брендовых маршрутов Российской Федерации.

Источник: сайт правительства Рязанской области