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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Доходная и расходная части бюджета Рязанской области увеличены на более чем 200 млн рублей

16:09 / Власть
Это дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Николай Любимов, были одобрены изменения в областной бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В частности, доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства в размере 201,6 млн. рублей. Это субсидии на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани, оборудование медицинских кабинетов в общеобразовательных школах, субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Кроме того, в соответствии с Указами Президента РФ предлагается распределить ранее зарезервированные 547,5 млн. рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы области. Увеличиваются ассигнования на реализацию региональных госпрограмм по развитию культуры и туризма, информационного общества, инновационной деятельности и промышленности. Более 2 млн. рублей планируется выделить на оснащение оборудованием и мебелью открывающихся в населенных пунктах ФАПов. Предусмотрены средства на создание фильма-презентации о Рязанской области, реализацию проекта по вручению памятного знака «Родившемуся на Рязанской земле». Уточнены также отдельные мероприятия нескольких региональных программ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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