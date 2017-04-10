Жители Рязани смогут побывать в музее регионального отделения Банка России и узнать о том, как уберечь свои деньги от мошенников

Как сообщает представитель регионального отделения главного управления Банка России по ЦФО, в субботу, 14 октября, пройдет День открытых дверей Банка России. Гости смогут побывать в музее, увидеть инкассаторские машины, принять участие в разнообразных конкурсах и викторинах. Граждане могут побывать на лекциях по темам: «Определение подлинности денежных знаков Банка России» (время проведения: 10.15 – 10.45); «Банковская система Российской Федерации: давайте познакомимся» (11.35 – 12.05); «Национальный платежный инструмент – карта «Мир» (12.55 – 13.25); «Управление личным бюджетом: сбережение и кредитование» (14.15 – 14.45); «Мошенничество на финансовом рынке. Будьте бдительны!» (15.35 – 16.05); «Кибербезопасность безналичных расчетов» (16.55 – 17.25). Желающие побывать на лекциях должны заранее записаться по телефону 29-57-10. Тем, кто хочет узнать об инкассаторских машинах, а также принять участие в конкурсах и викторинах, предварительная запись не требуется.

Для посещения здания Банка России с собой необходимо иметь паспорт.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д.20 (вход со стороны улицы Петрова).