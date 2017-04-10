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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Рязанские дзюдоисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек

16:29 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Туле завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета Российской Федерации, посвященные памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга. Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» привезли домой три награды разного достоинства. Кирилл Рыбин завоевал «золото», а Никита Рюмин и Яна Цыганко – две бронзовых медали.

Победа Кирилла Рыбина, который занимается под руководством тренера спортшколы «Комета» Сергея Бодько, дала рязанскому дзюдоисту право принять участие в Первенстве России.

Всего на татами универсального спортивного комплекса «Новое поколение» в Туле вышли более 300 участников из 16 субъектов Российской Федерации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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