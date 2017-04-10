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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году

16:37 / Власть

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Николай Любимов, участники утвердили объемы субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальными образованиями программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году. Средства будут предоставлены шести районам и городским округам, имеющим наилучший сводный показатель оценки достигнутых результатов: Захаровскому, Кадомскому, Кораблинскому районам, городам Касимову, Сасову и Скопину. Вместе с тем, приведены в соответствие с областным бюджетом объемы финансирования региональной программы по повышению эффективности управления государственными финансами и созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. Это потребовалось сделать в связи с сокращением расходов на обслуживание госдолга по коммерческим кредитам.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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