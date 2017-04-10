Нити Арена
08:39 МСК
Среда
04 / 10 / 2017
Выпуск № 174 (5461)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
126

Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области

16:57 / Власть

Сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов, комментируя предлагаемые изменения в бюджете текущего года, подчеркнул, что в период бюджетного планирования всем региональным структурам следует эффективно поработать с коллегами из федерального центра с тем, чтобы интересы региона были максимально учтены при формировании главного финансового документа страны.

На значимость работы, о которой сказал губернатор, обратил внимание собравшихся и принимавший участие в заседании облправительства председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Депутат отметил, что в соответствии с решением Президента РФ В.В. Путина финансирование строительства в Рязанской области БСМП из федерального бюджета полностью обеспечено на 2018-2019 годы. «Считаю это очень важным событием для Рязанской области. Это внимание руководства страны к проблемам области», – сказал Андрей Макаров. Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ подчеркнул, что крайне значимым является и решение Президента России о реструктуризации задолженности субъектов. «У Рязанской области в ближайшие два года освобождается 7,5 млрд. рублей. Такой помощи регионы страны еще никогда не получали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он отметил, что сейчас главное определить, как грамотно использовать эти средства, и это предстоит обсудить при формировании областного бюджета. В первую очередь деньги должны быть направлены на выполнение социальных обязательств, стратегическое развитие региона и снижение коммерческой задолженности.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году

Доходная и расходная части бюджета Рязанской области увеличены на более чем 200 млн рублей

Сергей Карабасов представил руководителям структурных подразделений администрации Рязани нового начальника городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:40
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных
17:10
В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»
17:08
Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
16:37
Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году
16:29
Рязанские дзюдоисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы