Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области

Сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов, комментируя предлагаемые изменения в бюджете текущего года, подчеркнул, что в период бюджетного планирования всем региональным структурам следует эффективно поработать с коллегами из федерального центра с тем, чтобы интересы региона были максимально учтены при формировании главного финансового документа страны.

На значимость работы, о которой сказал губернатор, обратил внимание собравшихся и принимавший участие в заседании облправительства председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Депутат отметил, что в соответствии с решением Президента РФ В.В. Путина финансирование строительства в Рязанской области БСМП из федерального бюджета полностью обеспечено на 2018-2019 годы. «Считаю это очень важным событием для Рязанской области. Это внимание руководства страны к проблемам области», – сказал Андрей Макаров. Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ подчеркнул, что крайне значимым является и решение Президента России о реструктуризации задолженности субъектов. «У Рязанской области в ближайшие два года освобождается 7,5 млрд. рублей. Такой помощи регионы страны еще никогда не получали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он отметил, что сейчас главное определить, как грамотно использовать эти средства, и это предстоит обсудить при формировании областного бюджета. В первую очередь деньги должны быть направлены на выполнение социальных обязательств, стратегическое развитие региона и снижение коммерческой задолженности.

Источник: сайт правительства Рязанской области