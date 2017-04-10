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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником

17:08 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником
Фото: Дмитрий Осинин.

Более сорока педагогов общеобразовательных учреждений и дополнительного образования, воспитатели получили памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской», «За усердие» и «В память 80-летия Рязанской области», почетные грамоты, благодарности и ценные подарки губернатора.

Николай Любимов пожелал педагогам терпения, здоровья и благодарных учеников. Губернатор отметил, что важно не останавливаться на достигнутом, продолжать системно работать над конкурентоспособностью рязанских выпускников.

– Нам нужно растить и выпускать те кадры, которые необходимы нашим предприятиям. Этой цели будем придерживаться в развитии всех ступеней образования, – сказал Николай Любимов.

В завершение церемонии награждения педагог дополнительного образования рязанской гимназии № 5, композитор и певица Элла Хрусталева месте с солистом Муниципального культурного центра Алексеем Богомоловым преподнесла коллегам музыкальный подарок.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 октября 2017 года
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