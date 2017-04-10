В Рязани открылась выставка работ фотохудожников Рязани «Жатва»

Экспозиция размещена в областном научно-методическом центре народного творчества и является семнадцатой в цикле «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области». Авторы выставки – семья Лепешкиных (Андрей, Елена, Александр и Георг Фоменко). Глава семьи Андрей Лепешкин хорошо известен рязанцам тем, что на различных городских праздниках появляется в мундирах разных исторических эпох, возглавляет региональное отделение Российского купеческого общества, изучил свою родословную до времен Ивана IV (Грозного). В XIX веке предки Лепешкиных проживали в Москве, в Доме на Пятницкой, в котором сейчас расположен институт астрономии РАН.

Идея выставки родилась во время фотосессии на празднике, который устроил в Баграмове Рыбновского района местный музей обороны и тыла. Жатва в поле – одна из интерактивных программ музея, которая предлагается туристам. В этом году в числе туристов на жатве в Баграмове оказалась и семья Лепешкиных. Когда дома просмотрели фотографии, обратили внимание, что на многих снимках отсутствовали современные пейзажи. Снимки отражали эпоху конца XIX – начала XX веков. У авторов возникла идея немного «состарить» фотографии в «Фотошопе» и показать их людям.

На выставке представлено 60 произведений. Церемонию открытия сопровождал вокальный ансамбль «Узорочье» во главе с руководителем Надеждой Кольцовой. Артисты не только исполнили народные песни, но и продемонстрировали народные обряды вековой давности. Это позволило зрителям глубже проникнуться атмосферой крестьянского была начала прошлого века. В числе зрителей выставки был и депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Герой России Андрей Красов. Он поблагодарил авторов фоторабот за необычный подход к теме исторической памяти, которая на фоне происходящих в мире событий приобретает особую актуальность.

Работа выставки продлится до 2 ноября 2017 года в здании ОНМЦНТ по адресу: улица Урицкого, дом № 72.