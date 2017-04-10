Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных во всем мире ежегодно отмечается 4 октября. День был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия). 4 октября – день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных. Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате. Общества защиты животных многих стран мира ежегодно организуют разнообразные массовые тематические проекты и акции. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья наши меньшие». В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 60 странах мира.

Источник: www.calend.ru