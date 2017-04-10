В Рязани социальных работников учили правильно оказывать помощь лежачим больным

Сегодня, 3 октября, в Комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани состоялся первый семинар из цикла семинаров-практикумов на тему «Что важно знать при уходе за маломобильными родственниками. Рекомендации для лиц, осуществляющих уход». В нем приняли участие восемнадцать представителей комплексных центров Рязани и Рязанской области.

Директор комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Постникова Ольга Юрьевна познакомила присутствующих с физическими и психологическими особенностями тяжелобольного человека, с организацией эргономичного пространства, подчеркнула важность и значимость теоретических знаний и их применение в уходе за маломобильными гражданами.

На семинаре были рассмотрены и психологические аспекты ухода. Психолог комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Федор Шустов рассказал о современных подходах в общении с обслуживаемыми и их родственниками. Опытом реализации инновационного проекта «Школа родственного ухода» поделилась заместитель директора учреждения Наталья Идрисова.

На практической части обсуждались современные принципы ухода за тяжелобольными людьми: профилактика осложнений, информирование и консультирование по использованию технических средств реабилитации и другие вопросы. Медицинская сестра комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Елена Сазонова наглядно показала технику перемещения больного в процессе ухода, дала рекомендации по методам и приемам санитарно-гигиенического ухода, правилам смены нательного и постельного белья, перестилания постели, смене памперса.

В завершение семинара в форме обратной связи все участники поделились своим опытом в работе с пожилыми людьми, инвалидами и их родственниками, задали вопросы, обсудили полученные знания.