Рязань читает Есенина

Директор государственного музея-заповедника С. А. Есенина Борис Иогансон стал участником ежегодной встречи поэтов и любителей художественного слова, которая проходит у памятника Сергею Есенину на набережной реки Трубеж. По традиции поэтический митинг проводится в день рождения поэта.

Борис Иогансон подчеркнул, что коллектив музея продолжит работу по сохранению и популяризации есенинского наследия. Напомним, создать на родине поэта развитую инфраструктуру призвал губернатор региона Николай Любимов на праздновании 122-летия со дня рождения С.А. Есенина.

После приветственных слов Бориса Иогансона и первого заместителя министра культуры региона Марины Горожановой есенинские стихи и свои произведения читали члены различных литературных объединений, известные рязанские поэты – Владимир Хомяков, Дмитрий Аравин, Валерий Хлыстов, Валентина Бондаренко и другие, а также школьники и студенты.