Работу с обращениями граждан обсуждали в ходе рабочей встречи губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров

Как сообщает сайт правительства области, сегодня Андрей Макаров побывал на тех проблемных объектах Рязани, о которых ему накануне, в ходе личного приема, рассказали рязанцы. К примеру, территорию у дома 18 по ул. Мервинской местные активисты были вынуждены привести в порядок своими силами. На ул. 2-е Бутырки в дворовой арке скапливается вода, что серьезно осложняет людям проход. По словам депутата, большая часть нарушений, о которых рассказали горожане, касается отсутствия межквартальных проездов и качественных дорог к объектам социальной сферы. Андрей Макаров отметил, недочеты уже начали исправлять, однако вести эту работу необходимо эффективнее. «Средства есть. Сейчас, когда формируется бюджет области, надо включить в него эти объекты, заложить средства, чтобы к лету следующего года люди увидели результаты», – сказал он.

Андрей Макаров и Николай Любимов также обсудили работу по обордованя тротуара в микрорайоне ДПР-5. С жалобой на отсутствие тротуара по дороге в школу № 75 на Васильевском проезде обратились к Андрею Макарову жители микрорайона Дашково-Песочня. Николай Любимов отметил, что поручил оборудовать тротуар к школе. Он связался с исполняющим обязанности главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым и поинтересовался сроками исполнения поручений. По словам Сергея Карабасова, работы на этих участках будут закончены уже к началу следующей недели.

Губернатор подчеркнул, что новому руководству Рязани следует активнее заниматься проблемными объектами: «Прошу Вас самым внимательным образом относиться к обращениям граждан. Это залог успеха нашей работы. Большая просьба выполнить все, что нужно людям».

Глава региона поблагодарил Андрея Макарова за неравнодушие и активную работу с людьми.