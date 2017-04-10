В Рязани стартовало командное первенство России по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет

В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из Волгоградской, Московской, Рязанской, Самарской, Ярославской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, Республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа

Как сообщает сайт регионального минспорта, сегодня на базе Академии тенниса имени Н.Н. Озерова стартовало командное первенство России по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. В торжественной церемонии открытия соревнований участвовали глава министерства физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, член правления, председатель тренерского совета Федерации тенниса России Геннадий Жуков, Президент Федерации тенниса Рязанской области Александр Гордеев, директор Академии тенниса имени Озерова Антон Князев и главный судья соревнований Евгений Кондратьев.

Приветствуя участников соревнований, Татьяна Пыжонкова подчеркнула, что турнир – это отличная возможность для молодых спортсменов продемонстрировать свою профессиональную подготовку и «командный дух» в конкурентной борьбе. Она также пожелала теннисистам успехов и ярких побед.

Рязанскую область представляют воспитанники Центра спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова»: среди юниорок – команда в составе Динары Аллояровой, Анастасии Гасановой, Александры Кулик и Натальи Рустамовой, среди юниоров – команда в составе Егора Агафонова, Александра Бинда и Даниэля Литвинова.

Состязания завершатся 8 октября.