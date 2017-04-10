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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Зеркало сцены

00:01 / Культура
…в третий раз отразит лучшие спектакли рязанских театров
Зеркало сцены

2 октября в театре кукол состоялась пресс-конференция, посвященная проведению очередного, III фестиваля «Зеркало сцены» и церемонии вручения одноименной премии.

Этот необыкновенный по красоте и накалу эмоций фестиваль стал доброй и, можно сказать, уникальной традицией для нашего города. Красная дорожка, ведущая к ступенькам театра драмы, вспышки объективов и аплодисменты любимым артистам – уже неотъемлемая часть октября. Каждый год этот праздник творчества радует нас своими открытиями, знакомит с новыми талантами и достижениями театральных коллективов, дарит массу положительных эмоций и вызывает законную гордость оттого, что все это великолепие происходит в Рязани.

Третий фестиваль будет необычным, интересным и феерическим. Впрочем, как всегда! На пресс-конференции говорили о его значимости, о спектаклях-номинантах, режиссерах и актерах, но главную интригу не раскрыли. Да и зачем, если одно только название этого торжественного действа – «Расследование в стиле джаз» – вызывает жгучее желание побывать на нем. Сопровождать его будет специальный музыкальный гость из Москвы – Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Зрителей ожидает много сюрпризов, загадочных гостей, скрытое пока завесой тайны шоу и, конечно, вручение наград победителям. Кто они – даже догадаться невозможно. Это решит жюри, и оно будет очень представительное: Григорий Заславский, театровед, кандидат филологических наук, ректор ГИТИСа; Галина Коваленко, театральный критик, кандидат искусствоведческих наук (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), редактор «Петербургского театрального журнала»; Алла Шевелева, театральный критик, помощник ректора ГИТИСа, редактор журнала «Станиславский», автор газеты «Дом Актера»; Андрей Хрипин, музыкальный обозреватель «Независимой газеты», оперный критик и редактор журнала «Музыкальная жизнь».

Выступая на пресс-конференции, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, директор Рязанского областного театра драмы Семен Гречко, директор Рязанского област-ного музыкального театра Марина Чернышова, художественный руководитель Театра на Соборной Марина Есенина и директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов сказали много добрых слов о фестивале и значении театральной премии «Зеркало сцены», о спектаклях, выдвинутых на ее соискание. Они пригласили всех поклонников театрального искусства на просмотры спектаклей-номинантов в театры и торжественную церемонию вручения премии в театр драмы.

Итак, на соискание премии «Зеркало сцены» выдвинуто 9 спектаклей:

– от Рязанского государственного областного театра драмы – «Соло для часов с боем» (О. Заградник), «Не все коту масленица» (А.Н. Островский);

– от Театра на Соборной (Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи) – «Княжна Мери» (М.Ю. Лермонтов), «№13» (Р. Куни);

– от Рязанского областного музыкального театра – «Приключения Дюймовочки» (Е. Шашин), «Проделки Ханумы» (Г. Канчели);

– от Рязанского областного театра кукол – «Лафертовская маковница» (А. Погорельский), «Маленькая ночная серенада» (фантазия на музыку В.А. Моцарта), «Золушка» (Ш. Перро).

(Один из спектаклей театра кукол был выдвинут на премию от Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России, поэтому номинантов от «кукольников» три, а не два.)

Фестиваль «Зеркало сцены» пройдет с 3 по 8 октября, торжественное вручение премий лауреатам – 8 октября в 19 часов в театре драмы. Организаторы церемонии и театральные коллективы приглашают всех любителей театра поддержать их и принять участие в этом интереснейшем мероприятии.

Светлана Ардашева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
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