Новая нота в песне о Рязанщине

Художник Виктор Иванов подарил своей галерее еще одно полотно на персональной выставке

Резкие, но теплые лучи солнца. Пестрые вещи сушатся в углу шалаша. Двое отдыхают от тяжелых полевых работ: мужчина смотрит на зрителя серьезно и немного исподлобья, а женщина, наоборот, улыбается. Бытовая сцена и простые люди, не привыкшие позировать – излюбленный сюжет народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственных премий Виктора Иванова. Его картина «На покосе. В шалаше», вариант которой выставляется в экспозиции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, теперь станет частью рязанского собрания. Сам автор назвал эту работу частью своего художественного жизнеописания быта Рязанщины – с ежедневным полевым трудом, обрядами и простым общением.

Торжественная передача картины состоялась в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», созданной в 2004 году самим живописцем. Церемония была приурочена к открытию традиционной ежегодной выставки мастера. В экспозицию «Итоги лета» вошли старые и совсем новые картины, написанные по итогам путешествий по Рязанской области и странам Европы. Отметим, что Виктору Ивановичу исполнилось 93 года.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил, что выставка «Итоги лета» не случайно открылась почти одновременно с празднованием 80-летия Рязанской области. «Вас любят и знают на нашей земле, Виктор Иванович, а сами вы сделали очень многое, чтобы влюбить в эти края тысячи людей», – подчеркнул Попов. Поздравить художника пришли вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов и Александр Воробьев, глава администрации сельского поселения села Исады, где живет и работает Виктор Иванов. Пожелаем же и мы мастеру долголетия – и человеческого, и творческого. А темы для его полотен неиссякаемы и красивы своей простотой, как и сама русская жизнь в глубинке.