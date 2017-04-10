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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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И будет памятник в Рязани

00:01 / Культура
Во Дворце молодежи состоялся концерт памяти Ивана Петровича Павлова
Автор фото: Валентина Севостьянова | И будет памятник в Рязани
Фото автора.

Инициатива проведения благотворительного концерта принадлежит директору музея-заповедника Наталье Загриной и поддержана председателем клуба друзей музея Андреем Кашаевым. Собранные средства пойдут на сооружение памятника нашему земляку.

– Знакомство с Рязанью начинается с кремля и дома-музея Павлова, – сказал Андрей Кашаев. – Очень важно, чтобы в городе был памятник нашему земляку.

– Сбор средств на памятник великому Павлову идет не только в нашем регионе, но и в других городах, – отметила Наталья Загрина.

«Кипит сирень Павлова». Так называется песня в исполнении членов регионального отделения Союза литераторов России Людмилы Васютиной и Валентины Липиной. Она и стала лейтмотивом концерта. В поддер-жку идеи Натальи Загриной выступили заслуженный работник культуры Владимир Блохин, известная рязанская певица Мария Видяпина, цыганский ансамбль «Ромен», детские танцевальные коллективы Дворца молодежи, солистка Лидия Жулай, поэтесса Веста Медведева, Екатерина Боровикова и другие.

Весь вечер со сцены звучали стихи и песни. У зрителей и участников была счаст-ливая возможность еще раз побывать в родовом имении первого русского нобелевского лауреата, бережно перелистать страницы его жизни, в том числе и рязанского периода. Все время рядом с ними был сам Иван Петрович Павлов. Его фотографии – пример непреходящей любви к рязанскому краю, дому, где он жил, и благодарность потомкам, на долгие годы сохранившим о нем память.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
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