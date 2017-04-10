Платежные карты становятся популярнее

Рязанцы активно используют их для оплаты товаров и услуг

Статистика подтверждает рост популярности банковских карт в нашей области. «У нас в первом полугодии 2017 года с использованием карт совершено почти 39 млн. операций. Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 24%. Увеличился и суммарный объем этих операций: на 12%, до 112,8 млрд. рублей», – приводит данные управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов.

Росту популярности банковских карт способствует, прежде всего, развитие соответствующей инфраструктуры. Это распространение в торговых точках терминалов для оплаты банковской картой, рост числа банкоматов, платежных терминалов, электронных терминалов. «В Рязанской области на 1 июля текущего года количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты, составило почти 15 тыс. единиц. Это на 22% больше, чем годом ранее», – поясняет Сергей Кузнецов.

Надо сказать, что, благодаря растущей инфраструктуре, наши земляки активно используют карты именно для оплаты товаров и услуг. «В I-м полугодии 2017 года было совершено 25,4 млн. операций на сумму 24,7 млрд. рублей. Объем и количество этих операций увеличилось на 38% и 41% соответственно», – рассказывает управляющий Сергей Кузнецов.

Уже более 70 тыс. жителей Рязанской области стали дер-жателями карты «Мир». На эту карту постепенно переходят и пенсионеры, и студенты, и работники бюджетной сферы. Если, конечно, человек хочет получать положенные ему от государства деньги на банковскую карту. Именно такой способ перечисления бюджетных средств выбрало государство, чтобы деньги точно и без проволочек дошли до граждан. Все крупные магазины принимают к оплате карту «Мир», а с 1 октября этого года карту будут принимать и небольшие торговые точки (с годовой выручкой от 40 млн. рублей). «Количество безналичных операций по картам «Мир» за II квартал 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось более чем в 4 раза, до 70,2 тыс. операций», – добавляет управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов. Многие интернет-магазины тоже подключаются к приему карты «Мир», и количество этих точек растет.

Большинство банков предлагают карты с начислением процентов на остаток счета. Эти средства, как и вклады, застрахованы государством. Сейчас в случае банкротства банка гарантировано возмещение до 1,4 млн. рублей. Что же до контроля средств на карте, то это удобно делать при помощи смс-информирования. При пользовании картой не стоит забывать об элементарной осторожности. Напомним о самом главном. «Не следует хранить PIN-код рядом с банковской картой, передавать собственную карту другим людям, переводить деньги незнакомцам. Если карта потеряна – сразу позвоните в банк и заблокируйте ее, – советует Сергей Кузнецов. – При правильном использовании банковская карта всегда будет для вас надежным и удобным финансовым инструментом».

По материалам Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО