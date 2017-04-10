Спортивный курьер

С переменным успехом

Победой завершила четвертый, заключительный, матч первой домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги «Рязань» – со счетом 5:3 она переиграла команду «Молот-Прикамье» из Перми. Шайбы в ворота гостей забросили Данил Юртайкин (две), Павел Кудрявцев, Кирилл Маслов и Александр Репьях.

В первом поединке второй выездной серии наша команда уступила в Сарове одноименному клубу – 1:4. У нас единственную шайбу в ворота хозяев забросил Данил Юртайкин: на 44-й минуте он реализовал лишнего. Второй матч – в Пензе против «Дизеля» – рязанцы выиграли по буллитам. В основное время голы забили Иван Иванов и Данил Юртайкин. В серии буллитов все тот же Юртайкин вырвал для ХК «Рязань» победу.

Одни огорчения…

В подмосковных Химках завершился баскетбольный турнир памяти Александра Петренко.

В последний день соревнований БК «Рязань», встречаясь с командой «Купол-Родники», вел в счете, но в последней четверти растерял преимущество и уступил – 77:78. Напомним: в двух предыдущих матчах «Рязань» также потерпела поражение: она уступила хозяевам турнира (73:95) и команде «МБА» – 76:97.

В первом поединке чемпионата России – против команды «Темп СУМЗ УГМК» из Ревды – трехочковый бросок Даниила Аксенова спустя две минуты после начала матча открыл счет. Затем инициативу в свои руки взяли хозяева площадки. Исход поединка был предрешен, и далее стоял лишь вопрос об итоговой разнице в счете. Соперники одержали уверенную победу – 92:63.

Следующий матч, в Екатеринбурге с местным «Уралом», также неудачно завершился для рязанцев – 73:101. Первый домашний поединок рязанцы проиграли: они уступили клубу «Химки-Подмосковье» – 75:81.