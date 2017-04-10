Сумма потенциалов

Рязанская делегация приняла участие в 3-м Культурном форуме регионов России

Форум, состоявшийся в Москве, в Общественной палате РФ, обсудил актуальные вопросы, связанные с потенциалом взаимодействия и ресурсами НКО в сфере образования и культуры. 56 региональных участников форума представили лучшие практики по социокультурному развитию своего края.

Самые активные

Делегация Рязанской области была одной из самых многочисленных и активно участвовала в работе форума. С интересом были восприняты выступления представителей Рязанской области Айвины Атясовой, руководителя Музея обороны и тыла из села Баграмова, как оказалось, единственного в стране, Марины Ретюнской, начальника отдела культуры и туризма администрации г. Скопина, Ольги Шустиной, директора детско-юношеского центра народных промыслов «Рязанский оберег».

Форуму предшествовала работа на региональных площадках. Всего таких площадок было четыре – в Северо-Западном, Сибирском, Центральном и Южном федеральных округах. По шесть «круглых столов» на одну тему прошли в каждом из округов, в них приняли участие более 1200 человек. Обсуждались темы межнациональных отношений, межведомственного взаимодействия, сохранения культурных ценностей, укрепления связей поколений и сохранения культурного наследия в территориях. В мероприятиях участвовала 21 Общественная палата субъектов Федерации, более 50 органов власти разного уровня. Всего в межрегиональных «круглых столах» участвовали представители 42 субъектов РФ. Куратором региональной площадки 3-го Культурного форума регионов России в Центральном федеральном округе была председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. На пленарном заседании форума Наталья Николаевна рассказала об итогах работы «круглых столов» и научно-практической конференции, состоявшихся в Рязани. Прозвучало немало ценных предложений, которые включены в итоговые документы форума.

Представители Рязанской области приняли участие в работе нескольких «круглых столов» форума. Так, председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулайхо Кадирова и председатель организации мусульман г. Рязани «Нур» Фаина Ситдикова рассказали об опыте межнационального и межкультурного взаимодействия в регионе. Их выступление вызвало большой интерес у участников форума.

Модераторами «круглого стола», посвященного укреплению связей поколений в сохранении и трансляции культурных и духовно-нравственных ценностей, региональным моделям патриотического воспитания, стали члены Общественной палаты РФ Ольга Воронова, Сергей Рыбальченко, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

Особый интерес вызвала экспертная сессия, в ходе которой обсуждался потенциал НКО в сфере культуры, туризма и образования, возможности доступа к бюджетным средствам.

Практические результаты

Сопредседатель оргкомитета 3-го Культурного форума регионов России, председатель Общественной палаты Республики Карелия Наталья Вавилова отметила огромную работу, которую провели регионы в рамках Культурного форума: «Ваши проекты имеют долгосрочную цель, и это очень важно. Проекты регионов сейчас – это создание целых стратегий, новых рабочих мест, межведомственных связей. Все это по-настоящему работает на развитие региона».

3-й Культурный форум России собрал в Москве, в Общественной палате РФ, представителей некоммерческих организаций, каждая из которых по-своему способствует социокультурному развитию своего региона и страны в целом. Этот яркий и многообразный потенциал гражданского общества в регионах способен на многое. Это в последнее время начинают понимать и региональные власти. Не в противостоянии, а во взаимодействии секрет успеха. И тогда небольшой частный музей становится местом притяжения туристов и точкой развития территории. Так получилось в древнем Касимове. А вокруг самодеятельного театра и народного промысла, как в нашем замечательном городе Скопине, возникает целое движение возрождения и развития всего муниципального района.

А межнациональное сотрудничество рождает целую цепочку инициатив, взаимодействий, акций, направленных на укрепление взаимопонимания между народами. Это не только красивые слова и формулы, это реальность нашей жизни, в которой, к счастью, нет места недоверию, противостоянию, конфликтам.

Регионы против агломераций

Выступая на пленарном заседании форума, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев вновь говорил о теории агломераций применительно к России. Локализация размещения производств в России сегодня стимулирует развитие городских агломераций. И вот на территории страны возникают уже не города, а слитые воедино группы поселений с одним центром, этакие галактики под названием Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Владивосток, которые притягивают к себе людские ресурсы, финансы, инвестиции, а жизнь вокруг них едва теплится или вовсе затухает. Во что же в таком случае превратятся исконно русские города – Вологда, Псков, Ярославль и другие? А малые российские города, в которых по-прежнему живет большая часть населения страны? А Сибирь и Дальний Восток с их минимальным населением на огромных территориях мы не собираемся развивать вовсе?

Нам важно равномерно развивать все территории, чтобы люди хорошо жили и гордились местом жизни. «В Европе стремятся к равномерному развитию территорий, и нам надо делать так же, – убежден Валерий Фадеев. – А для этого не надо бояться больших индустриальных проектов, связанных с развитием дорог, средств связи, инфраструктуры».

3-й Культурный форум, привлекший для участия как раз некоммерческие организации, учреждения образования и культуры из малых российских городов, обсудивший лучшие практики, наработанные в российской глубинке, подтверждает жизнеспособность и устремленность к развитию как раз таких территорий.

Когда-то в древности Русь называли страной городов. Имелись в виду не большие торговые и ремесленные центры под стать Лондону, Парижу или Константинополю, хотя были на Руси и такие. Но большинство русских городов тогда – небольшие центры притяжения для всей христианской (крестьянской) округи. Туда спешили, чтобы купить и продать, помолиться в храме и встретиться с знакомыми на торжище, чтобы защититься за городскими стенами от врага лютого и присоединиться к княжескому войску перед походом... Века прошли, а Россия так и осталась конгломератом малых городов. В них вся частная жизнь, и на них – надежда всей округи.

Агломерации, может, и выгоднее развивать, но уж больно велики ячейки в этой сети с редкими узлами. Не удержать такой сетью страну.

К мыслям Валерия Фадеева об агломерациях вновь и вновь возвращались в своих выступлениях участники форума. Они тревожатся о будущем страны, они – люди неравнодушные и готовые своими малыми силами решать большие проблемы. А Общественная палата РФ обещает им поддержку в деле развития культуры в регионах.

Герман Ветров,

заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития:

– Одна из задач форума – поставить вопрос о том, что НКО – это не какой-то параллельный институт, а огромный ресурс, который нужно использовать, особенно в регионах. Нужно выделить им конкретную сферу ответственности и соответствующий бюджет, определить перечень услуг, которые они могут осуществлять, разработать необходимые стандарты их работы и т.д.