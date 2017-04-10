Нити Арена
19:54 МСК
Среда
04 / 10 / 2017
Выпуск № 174 (5461)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
102

Взаимовыгодное сотрудничество

00:01 / Экономика
На базе гипермаркета «Глобус» в Рязани прошла очередная закупочная сессия под эгидой регионального министерства экономического развития и торговли
Автор фото: Михаил Скрипников | Взаимовыгодное сотрудничество
Фото автора.

Закупочные сессии – это специальные встречи, которые организуются между представителями крупных торговых сетей и местными товаропроизводителями.

Задачей мероприятий является стимулирование ретейлеров к тому, чтобы заключать контракты и выставлять на полки рязанскую продукцию – как продовольственную, так и промтоварную, произведенную преимущественно малым и средним бизнесом. Это взаимовыгодная схема, которая предполагает развитие бизнеса в нашем регионе и доступные цены в крупных магазинах. По заверению специалистов министерства, уже сейчас рязанские производители разного калибра готовы практически полностью импортозаместить зарубежные аналоги своей продукции – от овощей до шоколада. Разве что экзотические фрукты у нас пока не выращивают.

– Мероприятия традиционные, но если раньше мы проводили закупочные сессии на предприятиях или на общественных площадках, то сейчас перешли к практике сессий на территории самих торговых сетей. Мы уже провели аналогичные встречи с «Магнитом» и «Лентой», а перед этим мы собирались в «Барсе» и приглашали всех сетевиков и множество рязанских производителей, – рассказывает заместитель министра экономического развития и торговли Нина Соломонова. – Все проведенные встречи уже имеют свой ощутимый результат. Больше половины наших постоянных участников из числа предприятий малого и среднего бизнеса уже представлены на полках, к примеру «Глобуса». Производители готовы наращивать объем продукции и расширять ассортимент. Причем на встречу сначала придут новички, которые смогут задать все интересующие их вопросы, а потом к ним присоединится группа тех, кто давно работает с сетями и хотел бы укрепить сотрудничество. Самое главное, что с данной торговой сетью легче работать из-за того, что у ее рязанского филиала есть большие полномочия по принятию решений на месте.

В ходе диалога с менеджерами гипермаркета, отвечающими за закупки, представители бизнеса смогли выяснить, каковы основные требования к качеству и регулярности поставок продукции, а также требования по оформлению документов. Фермеров волновали достаточно жесткие требования к сельхозпродукции, которые сложно выполнить, особенно небольшим хозяйствам. Закупщики заверили их, что существует программа встречной поддержки, поскольку гипермаркету выгодно расширять портфель поставщиков, а потому бизнесмены могут в любое время обращаться в офис «Глобуса» за подробными консультациями. Не обошлось и без презентации продукции рязанских производителей вместе с дегустацией. Прямо в конференц-зале можно было попробовать свежий хлеб, джемы, а также оригинальную молочную продукцию, созданную в регионе.

– В нашей практике были случаи, когда поставщик в формате «ИП» начинал работать с «Глобусом», после чего спрос на его продукцию возрастал, а сам товар становился узнаваемым. После чего бизнес такого поставщика выходил на новый уровень развития, – рассказывает заместитель управляющего по продажам Илья Блескин. – Мы оказываем поддержку нашим поставщикам, учим их, как собирать необходимый пакет документов, который требуется по стандартам, а также помогаем планировать дальнейшее развитие их бизнеса, исходя из особенностей спроса на те или иные товары.

Представители «Глобуса» заверили, что заинтересованы работать с местным бизнесом, особенно с фермерами, и что рязанские товаропроизводители хорошо зарекомендовали себя на полках торговой сети, их продукцию отправляют в магазины «Глобус» по всей европейской части страны.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области растет заработная плата работников сельского хозяйства

Рязанская область получит дополнительно свыше 7 миллиардов рублей

218 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарках выходного дня в Рязани

Сумма потенциалов
Рязанская делегация приняла участие в 3-м Культурном форуме регионов России
Ирина Сизова
Переспать без мобильника
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Не останавливаться на достигнутом
К концу года в школах области будет создано более 4,5 тысячи новых мест
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Здравствуй, «Золотая осень»!
Во Всероссийской выставке аграриев «Золотая осень», что сегодня открывается на ВДНХ, примет участие делегация рязанских аграриев
Вячеслав Астафьев
АПК
Ах, картошка, объеденье!
Уборка клубней в регионе завершается
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Учесть интересы региона
необходимо при формировании главного финансового документа
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
К выполнению!
Губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства дал ряд поручений, заслушал отчет об исполнении данных ранее и представил нового начальника десантного училища
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Равнодушие недопустимо
В ходе рабочей встречи губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров обсудили вопросы, касающиеся работы с обращениями граждан
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бюджет – забота общая
Андрей Макаров рассказал депутатам Рязанской облдумы о будущем федеральном бюджете
Общество
В честь знаковой даты
Рязанцы получили награды за труд и вклад в процветание региона
Общество
Важный, необходимый
Южный обход Рязани не затронет жилые дома и социальные объекты
Светлана Максимова
Образование и Наука
Как учить учителя
В Рязани обсуждают проблемы современного педагогического образования
Татьяна Железнова
Культура
Зеркало сцены
…в третий раз отразит лучшие спектакли рязанских театров
Культура
Новая нота в песне о Рязанщине
Художник Виктор Иванов подарил своей галерее еще одно полотно на персональной выставке
Татьяна Клемешева
Культура
И будет памятник в Рязани
Во Дворце молодежи состоялся концерт памяти Ивана Петровича Павлова
Валентина Севостьянова
Финансы
Платежные карты становятся популярнее
Рязанцы активно используют их для оплаты товаров и услуг
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы