Взаимовыгодное сотрудничество

На базе гипермаркета «Глобус» в Рязани прошла очередная закупочная сессия под эгидой регионального министерства экономического развития и торговли

Закупочные сессии – это специальные встречи, которые организуются между представителями крупных торговых сетей и местными товаропроизводителями.

Задачей мероприятий является стимулирование ретейлеров к тому, чтобы заключать контракты и выставлять на полки рязанскую продукцию – как продовольственную, так и промтоварную, произведенную преимущественно малым и средним бизнесом. Это взаимовыгодная схема, которая предполагает развитие бизнеса в нашем регионе и доступные цены в крупных магазинах. По заверению специалистов министерства, уже сейчас рязанские производители разного калибра готовы практически полностью импортозаместить зарубежные аналоги своей продукции – от овощей до шоколада. Разве что экзотические фрукты у нас пока не выращивают.

– Мероприятия традиционные, но если раньше мы проводили закупочные сессии на предприятиях или на общественных площадках, то сейчас перешли к практике сессий на территории самих торговых сетей. Мы уже провели аналогичные встречи с «Магнитом» и «Лентой», а перед этим мы собирались в «Барсе» и приглашали всех сетевиков и множество рязанских производителей, – рассказывает заместитель министра экономического развития и торговли Нина Соломонова. – Все проведенные встречи уже имеют свой ощутимый результат. Больше половины наших постоянных участников из числа предприятий малого и среднего бизнеса уже представлены на полках, к примеру «Глобуса». Производители готовы наращивать объем продукции и расширять ассортимент. Причем на встречу сначала придут новички, которые смогут задать все интересующие их вопросы, а потом к ним присоединится группа тех, кто давно работает с сетями и хотел бы укрепить сотрудничество. Самое главное, что с данной торговой сетью легче работать из-за того, что у ее рязанского филиала есть большие полномочия по принятию решений на месте.

В ходе диалога с менеджерами гипермаркета, отвечающими за закупки, представители бизнеса смогли выяснить, каковы основные требования к качеству и регулярности поставок продукции, а также требования по оформлению документов. Фермеров волновали достаточно жесткие требования к сельхозпродукции, которые сложно выполнить, особенно небольшим хозяйствам. Закупщики заверили их, что существует программа встречной поддержки, поскольку гипермаркету выгодно расширять портфель поставщиков, а потому бизнесмены могут в любое время обращаться в офис «Глобуса» за подробными консультациями. Не обошлось и без презентации продукции рязанских производителей вместе с дегустацией. Прямо в конференц-зале можно было попробовать свежий хлеб, джемы, а также оригинальную молочную продукцию, созданную в регионе.

– В нашей практике были случаи, когда поставщик в формате «ИП» начинал работать с «Глобусом», после чего спрос на его продукцию возрастал, а сам товар становился узнаваемым. После чего бизнес такого поставщика выходил на новый уровень развития, – рассказывает заместитель управляющего по продажам Илья Блескин. – Мы оказываем поддержку нашим поставщикам, учим их, как собирать необходимый пакет документов, который требуется по стандартам, а также помогаем планировать дальнейшее развитие их бизнеса, исходя из особенностей спроса на те или иные товары.

Представители «Глобуса» заверили, что заинтересованы работать с местным бизнесом, особенно с фермерами, и что рязанские товаропроизводители хорошо зарекомендовали себя на полках торговой сети, их продукцию отправляют в магазины «Глобус» по всей европейской части страны.