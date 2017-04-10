Нити Арена
19:53 МСК
Среда
04 / 10 / 2017
Выпуск № 174 (5461)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
157

Переспать без мобильника

00:01 / Авторская колонка
Переспать без мобильника

Ну, наконец-то полегчало! Будет у нас скоро цифровая экономика. Дабы встретить ее во всеоружии, пошел покупать новый смартфон с большим экраном. Закачал на радостях несколько приложений, в том числе и такое, чтобы своей видеокамерой снимать на расстоянии. Дзинь! Приходит SMS: «Пополните счет». Тысячу рублей как корова языком слизала. Оказалось, что тариф мой для выхода в Интернет невыгоден, нужно было его поменять. Не предусмотрел, сам виноват. Но неприятное послевкусие осталось.

«Это еще что!» – поделилась коллега на работе. Тут и с безлимитным Интернетом может выйти накладка. Однажды, просматривая ленту новостей на одном из порталов, она нажала на картинку, которая ее тут же «отблагодарила»: «Вы подписались на рассылку, стоимость 40 рублей в день». Ушло полдня, чтобы разыскать этот сайт и выполнить алгоритм отписки. А еще похожая история произошла с ее знакомой. Сидели они в кафе, и вдруг подруге посыпались сообщения на телефон. Куда-то она, видимо, нажала или перешла по ссылке, только выяснилось, что у подруги оформлена подписка на новости из жизни звезд. Четыре рубля в сутки. И уже набежала сотня. Снова – лихорадочные поиски нужного сайта, изучение комбинаций клавиш для прекращения рассылок. Жизненная энергия целого дня ушла в пустоту.

Мой телефон поначалу тоже вел себя активно – хотел каких-то обновлений. Запрашивал разрешение на выполнение всяких действий. Норовил уточнить мою геопозицию. И даже спрашивал, не против ли я, если съемка на камеру будет производиться без моего ведома. Я, конечно, с этим разберусь, но завтра. Потому что сегодня мне жаль своего дня.

А вообще цифровая экономика – штука хорошая, перспективная. «Чайники» пусть учатся и соответствуют действительности, правильно? Молодежь цифровизацией у нас не испугаешь. Согласно исследованию «Мобильная экономика РФ-2017», молодые люди в России проводят в телефоне в среднем пять часов в сутки. А по количеству скачиваний приложений мы находимся на пятом месте в мире. Представьте размер финансовых потоков, льющихся в карманы их разработчиков, сотовых провайдеров, производителей гаджетов и т.д.

Конечно, не о спекуляциях и навязывании ненужных услуг идет речь, когда обсуждается развитие цифровой экономики в стране. Немало потрясающих возможностей сулит нам информатизация здравоохранения – это один из блоков программы «Цифровая экономика». Тут и запись к врачу по компьютеру, и электронная история болезни, доступная специалисту в любом месте, куда пациент обратился за медицинской помощью. Бумажки с анализами больше не потеряются в регистратуре, и карточка не пропадет неизвестно куда. Уже отрабатываются интеллектуальные системы принятия врачебных решений. Программа сопоставляет все электронные данные на пациента, выносит предположительный диагноз, а врач смотрит, насколько он соответствует его выводам. Системы видеотрансляции открывают возможность врачам советоваться друг с другом при проведении операций, невзирая на расстояния. Иметь такую медицину в стране просто замечательно. Если к ней приложатся все блага бесплатного здравоохранения. Но, боюсь, оно будет становиться все более платным, потому что за оснащение больниц и поликлиник электроникой кто-то должен заплатить. И самое простое – это каким-нибудь образом подписать пациента на «цифровое приложение» к нашему здравоохранению. В завуалированной форме это может выразиться в сокращении медперсонала и увеличении нагрузки на оставшихся врачей со всеми вытекающими для рядового больного последствиями.

Словом, встраивание в цифровую экономику не пройдет безболезненно. Потребуются адаптивные механизмы. Например, в одном из городов пожилые люди могут записываться на прием к врачу через Интернет в библиотеках – там велено библиотекарям оказывать эту услугу пенсионерам. Бабушки и дедушки довольны, про библиотекарей ничего не говорится.

На риски сокращения персонала в связи с роботизацией обратили внимание депутаты Госдумы. Среди других угроз – информационные войны, ведущиеся ботами, потенциальная опасность искусственного интеллекта, проникновение в базы данных роботов-хакеров, кибермошенничество.

Все эти сопутствующие проблемы цифровизации предстоит обсудить в том числе и на законодательном уровне.

Мы раньше думали: как все просто! Не хочешь – не смотри телевизор. Выключи мобильник. Забудь про компьютер, про социальные сети… И вдруг оказалось, что выключить уже нельзя. Иначе не получишь услугу, не попадешь вовремя к врачу, выпадешь из рабочей среды, пропустишь важную информацию. Так что же – мобильности стало больше, а свободы меньше? Или в понятие свободы мы снова вкладываем «осознанную необходимость»?

Но необходимость – не есть свобода выбора. Да уж, надо с этим переспать. И обязательно – с выключенным мобильником.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Взаимовыгодное сотрудничество
На базе гипермаркета «Глобус» в Рязани прошла очередная закупочная сессия под эгидой регионального министерства экономического развития и торговли
Михаил Скрипников
Зеркало сцены
…в третий раз отразит лучшие спектакли рязанских театров
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Не останавливаться на достигнутом
К концу года в школах области будет создано более 4,5 тысячи новых мест
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Здравствуй, «Золотая осень»!
Во Всероссийской выставке аграриев «Золотая осень», что сегодня открывается на ВДНХ, примет участие делегация рязанских аграриев
Вячеслав Астафьев
АПК
Ах, картошка, объеденье!
Уборка клубней в регионе завершается
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
К выполнению!
Губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства дал ряд поручений, заслушал отчет об исполнении данных ранее и представил нового начальника десантного училища
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Равнодушие недопустимо
В ходе рабочей встречи губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров обсудили вопросы, касающиеся работы с обращениями граждан
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бюджет – забота общая
Андрей Макаров рассказал депутатам Рязанской облдумы о будущем федеральном бюджете
Общество
В честь знаковой даты
Рязанцы получили награды за труд и вклад в процветание региона
Общество
Важный, необходимый
Южный обход Рязани не затронет жилые дома и социальные объекты
Светлана Максимова
Образование и Наука
Как учить учителя
В Рязани обсуждают проблемы современного педагогического образования
Татьяна Железнова
Общество
Сумма потенциалов
Рязанская делегация приняла участие в 3-м Культурном форуме регионов России
Ирина Сизова
Культура
Зеркало сцены
…в третий раз отразит лучшие спектакли рязанских театров
Культура
Новая нота в песне о Рязанщине
Художник Виктор Иванов подарил своей галерее еще одно полотно на персональной выставке
Татьяна Клемешева
Культура
И будет памятник в Рязани
Во Дворце молодежи состоялся концерт памяти Ивана Петровича Павлова
Валентина Севостьянова
Финансы
Платежные карты становятся популярнее
Рязанцы активно используют их для оплаты товаров и услуг
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы