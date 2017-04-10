Переспать без мобильника

Ну, наконец-то полегчало! Будет у нас скоро цифровая экономика. Дабы встретить ее во всеоружии, пошел покупать новый смартфон с большим экраном. Закачал на радостях несколько приложений, в том числе и такое, чтобы своей видеокамерой снимать на расстоянии. Дзинь! Приходит SMS: «Пополните счет». Тысячу рублей как корова языком слизала. Оказалось, что тариф мой для выхода в Интернет невыгоден, нужно было его поменять. Не предусмотрел, сам виноват. Но неприятное послевкусие осталось.

«Это еще что!» – поделилась коллега на работе. Тут и с безлимитным Интернетом может выйти накладка. Однажды, просматривая ленту новостей на одном из порталов, она нажала на картинку, которая ее тут же «отблагодарила»: «Вы подписались на рассылку, стоимость 40 рублей в день». Ушло полдня, чтобы разыскать этот сайт и выполнить алгоритм отписки. А еще похожая история произошла с ее знакомой. Сидели они в кафе, и вдруг подруге посыпались сообщения на телефон. Куда-то она, видимо, нажала или перешла по ссылке, только выяснилось, что у подруги оформлена подписка на новости из жизни звезд. Четыре рубля в сутки. И уже набежала сотня. Снова – лихорадочные поиски нужного сайта, изучение комбинаций клавиш для прекращения рассылок. Жизненная энергия целого дня ушла в пустоту.

Мой телефон поначалу тоже вел себя активно – хотел каких-то обновлений. Запрашивал разрешение на выполнение всяких действий. Норовил уточнить мою геопозицию. И даже спрашивал, не против ли я, если съемка на камеру будет производиться без моего ведома. Я, конечно, с этим разберусь, но завтра. Потому что сегодня мне жаль своего дня.

А вообще цифровая экономика – штука хорошая, перспективная. «Чайники» пусть учатся и соответствуют действительности, правильно? Молодежь цифровизацией у нас не испугаешь. Согласно исследованию «Мобильная экономика РФ-2017», молодые люди в России проводят в телефоне в среднем пять часов в сутки. А по количеству скачиваний приложений мы находимся на пятом месте в мире. Представьте размер финансовых потоков, льющихся в карманы их разработчиков, сотовых провайдеров, производителей гаджетов и т.д.

Конечно, не о спекуляциях и навязывании ненужных услуг идет речь, когда обсуждается развитие цифровой экономики в стране. Немало потрясающих возможностей сулит нам информатизация здравоохранения – это один из блоков программы «Цифровая экономика». Тут и запись к врачу по компьютеру, и электронная история болезни, доступная специалисту в любом месте, куда пациент обратился за медицинской помощью. Бумажки с анализами больше не потеряются в регистратуре, и карточка не пропадет неизвестно куда. Уже отрабатываются интеллектуальные системы принятия врачебных решений. Программа сопоставляет все электронные данные на пациента, выносит предположительный диагноз, а врач смотрит, насколько он соответствует его выводам. Системы видеотрансляции открывают возможность врачам советоваться друг с другом при проведении операций, невзирая на расстояния. Иметь такую медицину в стране просто замечательно. Если к ней приложатся все блага бесплатного здравоохранения. Но, боюсь, оно будет становиться все более платным, потому что за оснащение больниц и поликлиник электроникой кто-то должен заплатить. И самое простое – это каким-нибудь образом подписать пациента на «цифровое приложение» к нашему здравоохранению. В завуалированной форме это может выразиться в сокращении медперсонала и увеличении нагрузки на оставшихся врачей со всеми вытекающими для рядового больного последствиями.

Словом, встраивание в цифровую экономику не пройдет безболезненно. Потребуются адаптивные механизмы. Например, в одном из городов пожилые люди могут записываться на прием к врачу через Интернет в библиотеках – там велено библиотекарям оказывать эту услугу пенсионерам. Бабушки и дедушки довольны, про библиотекарей ничего не говорится.

На риски сокращения персонала в связи с роботизацией обратили внимание депутаты Госдумы. Среди других угроз – информационные войны, ведущиеся ботами, потенциальная опасность искусственного интеллекта, проникновение в базы данных роботов-хакеров, кибермошенничество.

Все эти сопутствующие проблемы цифровизации предстоит обсудить в том числе и на законодательном уровне.

Мы раньше думали: как все просто! Не хочешь – не смотри телевизор. Выключи мобильник. Забудь про компьютер, про социальные сети… И вдруг оказалось, что выключить уже нельзя. Иначе не получишь услугу, не попадешь вовремя к врачу, выпадешь из рабочей среды, пропустишь важную информацию. Так что же – мобильности стало больше, а свободы меньше? Или в понятие свободы мы снова вкладываем «осознанную необходимость»?

Но необходимость – не есть свобода выбора. Да уж, надо с этим переспать. И обязательно – с выключенным мобильником.