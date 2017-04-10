Учесть интересы региона

необходимо при формировании главного финансового документа

Губернатор Николай Любимов провел заседание правительства Рязанской области.

В работе приняли участие председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, депутат Госдумы РФ Андрей Красов, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации г. Рязани, главы муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи), представители молодежного правительства региона.

На заседании были одобрены изменения в областной бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В частности, доходная и расходная части увеличены на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства в размере 201,6 млн. рублей. Это субсидии на строительство больницы скорой медицинской помощи в г. Рязани, оборудование медицинских кабинетов в общеобразовательных школах, субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Кроме того, в соответствии с Указами Президента РФ предлагается распределить ранее зарезервированные 547,5 млн. рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы области. Увеличиваются ассигнования на реализацию региональных госпрограмм по развитию культуры и туризма, информационного общества, инновационной деятельности и промышленности. Более 2 млн. рублей планируется выделить на оснащение оборудованием и мебелью открывающихся в населенных пунктах ФАПов. Предусмотрены средства на создание фильма-презентации о Рязанской области, реализацию проекта по вручению памятного знака «Родившемуся на Рязанской земле». Уточнены также отдельные меро­приятия нескольких региональных программ.

В ходе заседания участники утвердили объемы субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальными образованиями программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году. Средства будут предоставлены шести районам и городским округам, имеющим наилучший сводный показатель оценки достигнутых результатов: Захаровскому, Кадомскому, Кораблинскому районам, городам Касимову, Сасову и Скопину. Вместе с тем приведены в соответствие с областным бюджетом объемы финансирования региональной программы по повышению эффективности управления государственными финансами и созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. Это потребовалось сделать в связи с сокращением расходов на обслуживание госдолга по коммерческим кредитам.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя предлагаемые изменения в бюджете текущего года, подчеркнул, что в период бюджетного планирования всем региональным структурам следует эффективно поработать с коллегами из федерального центра с тем, чтобы интересы региона были максимально учтены при формировании главного финансового документа страны.

На значимость работы, о которой сказал губернатор, обратил внимание собравшихся и председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Депутат отметил, что в соответствии с решением Президента РФ В.В. Путина финансирование строительства в Рязанской области БСМП из федерального бюджета полностью обеспечено на 2018-2019 годы. «Считаю это очень важным событием для Рязанской области. Это внимание руководства страны к проблемам области», – сказал Андрей Макаров. Председатель бюджетного комитета Госдумы РФ подчеркнул, что крайне значимым является и решение Президента России о реструктуризации задолженности субъектов. «У Рязанской области в ближайшие два года освобождается 7,5 млрд. рублей. Такой помощи регионы страны еще никогда не получали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он отметил, что сейчас главное – определить, как грамотно использовать эти средства, и это предстоит обсудить при формировании областного бюджета. В первую очередь деньги должны быть направлены на выполнение социальных обязательств, стратегическое развитие региона и снижение коммерческой задолженности.

Участниками заседания было утверждено Положение о министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области, созданном в результате реорганизации в форме слияния областного министерства по делам территориальных образований и общественных объединений и министерства по делам печати и массовых коммуникаций региона, а также Положение о главном управлении по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области. Кроме того, одобрены изменения в Положение о министерстве региональной безопасности и контроля Рязанской области в связи с созданием главного управления контроля и противодействия коррупции региона и главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами.

На заседании была заслушана информация о текущем состоянии исполнения поручений губернатора и правительства области, которую доложила начальник управления обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля аппарата регионального правительства Юлия Шатилова.