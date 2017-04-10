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Выпуск № 174 (5461)
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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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К выполнению!

00:01 / Из официальных источников
Губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства дал ряд поручений, заслушал отчет об исполнении данных ранее и представил нового начальника десантного училища

Николай Любимов поручил активизировать работу региональных министерств с федеральными структурами. Он отметил, что в Госдуме РФ заканчивается работа над рассмотрением и принятием в первом чтении проекта бюджета на 2018 год и последующие два года. «В оставшееся короткое время необходимо использовать все возможности и максимально плотно поработать с федеральными министерствами для того, чтобы как можно больше в федеральном бюджете появилось денег на Рязанскую область», – подчеркнул губернатор.

Глава региона Николай Любимов представил участникам заседания нового начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова генерал-майора Алексея Рагозина. Губернатор отметил, что вуз является значимой и неотъемлемой частью Рязанской области, регион гордится тем, что Рязань общепризнанно считается столицей ВДВ. В следующем году исполняется 100 лет со дня основания училища. По словам Николая Любимова, на федеральном уровне создан оргкомитет по подготовке к празднованию этого торжественного события. Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Сергею Самохину сформировать региональную рабочую группу и включить в нее всех заинтересованных представителей органов власти, общественности, бизнес-сообщества. «Время, оставшееся до празднования юбилея училища ВДВ, необходимо провести в эффективной подготовке к этому знаковому для нашего региона и для всей страны событию», – сказал губернатор.

Кроме того, Николай Любимов поручил всем руководителям центральных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях обратить самое серьезное внимание на укрепление исполнительской дисциплины и проанализировать состояние дел в министерствах и ведомствах. По словам главы региона, исполнение поручений находится на строгом контроле, которое осуществляет соответствующее управление в структуре аппарата правительства области. «Исполнительская дисциплина должна быть на совершенно другом уровне. Надо стремиться к тому, чтобы невыполненных поручений не было», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
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