Равнодушие недопустимо

В ходе рабочей встречи губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров обсудили вопросы, касающиеся работы с обращениями граждан

В рамках рабочей встречи парламентарий проинформировал главу региона об итогах приема граждан, который провел накануне. Андрей Макаров посетил ряд объектов в областном центре, о которых шла речь в обращениях рязанцев. Так, на ул. Мервинской, 18 нарушено благоустройство, его местные активисты провели своими силами. На ул. 2-е Бутырки в дворовой арке скапливается вода, что серьезно осложняет людям проход. По словам депутата, большая часть нарушений касается отсутствия межквартальных проездов и качественных дорог к объектам социальной сферы. Андрей Макаров отметил, что работа по исправлению недостатков уже началась, но вести ее необходимо эффективнее. «Средства есть. Сейчас, когда формируется бюджет области, надо включить в него эти объекты, заложить средства, чтобы к лету следующего года люди увидели результаты по своим обращениям», – сказал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Речь также шла об участке дороги в микрорайоне ДПР-5, по поводу которой к председателю бюджетного комитета Госдумы обращались граждане. Губернатор Николай Любимов, в свою очередь, напомнил о том, что давал поручение об оборудовании тротуара по дороге в школу № 75, которая находится в том же микрорайоне, на Васильевском проезде.

Глава региона незамедлительно связался по телефону с и.о. главы администрации города Рязани Сергеем Карабасовым и поинтересовался сроками исполнения поручений. По словам главы города, работы, которые можно провести на этих участках в течение 2017 года, будут закончены уже к началу следующей недели.

Губернатор подчеркнул, что новому руководству Рязани следует активнее заниматься проблемными объектами: «Прошу Вас самым внимательным образом относиться к обращениям граждан. Это залог нашей работы, иначе нас не будут понимать. Большая просьба выполнить все, что нужно людям». Глава региона также поблагодарил Андрея Макарова за неравнодушие и активную работу с людьми.