Бюджет – забота общая

Андрей Макаров рассказал депутатам Рязанской облдумы о будущем федеральном бюджете

В Рязанской областной Думе прошла встреча председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова с депутатами регионального парламента и главами муниципальных образований.

Андрей Макаров рассказал о проекте федерального бюджета на трехлетний период и перспективах поддержки региона. Он отметил, что обращение губернатора Рязанской области Николая Любимова в адрес руководства страны о финансовой помощи в строительстве больницы скорой медицинской помощи нашло свое положительное решение, и в бюджете предусмотрено 3,5 миллиарда рублей на эти цели. Также Андрей Макаров проинформировал о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Программа начнет действовать с 1 января 2018 года и рассчитана на 7 лет.

– Если регион за два года показывает налоговый потенциал, то срок реструктуризации может быть продлен до 12 лет. Такой поддержки регионов, которую предложил Президент, в истории еще не было, – отметил Андрей Макаров.

Благодаря этим мерам Рязанская область за 2018–2019 годы сэкономит 7,5 миллиарда рублей, которые могут быть направлены на решение социальных задач, на реализацию программ развития, часть средств может пойти на погашение коммерческих кредитов.

Председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам подчеркнул, что в проекте федерального бюджета уже предусмотрено 610 миллионов рублей для рязанского региона. Дополнительные средства будут выделяться на конкурсной основе.

– И здесь очень важно представить интересные проработанные проекты, грамотно оформить всю документацию. Большую роль в этом могут сыграть муниципалитеты, законодательное собрание, – подчеркнул Андрей Макаров.

Руководитель бюджетного комитета ответил на вопросы глав муниципальных образований и депутатов областной Думы. Вопросы касались роста зарплат преподавателей вузов, перспектив продолжения программ расселения аварийного жилья, поддержки сельских клубов и театров малых городов. Глава города Касимова Галина Абрамова поинтересовалась дальнейшей судьбой программы «Комфортная городская среда». Андрей Макаров рассказал, что есть поручение Президента РФ Владимира Путина сохранить программу на 5 лет. Проект доказал свою эффективность, и средства на его реализацию в полном объеме заложены в проекте трехлетнего федерального бюджета.

По материалам пресс-службы Рязанской областной Думы