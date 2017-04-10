В честь знаковой даты

Рязанцы получили награды за труд и вклад в процветание региона

В региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения наград, посвященная 80-летию Рязанской области. Ее провел губернатор Николай Любимов.

Знаки «В память 80-летия Рязанской области» получили более 50 человек, работающие в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование и культура. В числе награжденных – директор МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» Наталья Загрина, тракторист ООО «Родина» Кораблинского района Евгений Питиков, заведующая детским инфекционным отделением ГБУ РО «Городская клиническая больница № 10» Ирина Родионова, программный директор ГАУ ОГТРК «Край Рязанский» Нина Алешина, художественный руководитель ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол» Валерий Шадский.

Глава региона Николай Любимов поздравил всех собравшихся с 80-летием Рязанской области и заслуженными наградами. Он отметил, что каждый из участников торжественной церемонии своим талантом и трудом вносит достойный вклад в процветание региона. «У области славная история и хорошие перспективы для успешного развития. Главное ее богатство – это, конечно, люди. Наши выдающиеся земляки во все времена укрепляли величие и мощь России, своими высокими достижениями прославляли родной край и Отечество. Рязанская земля и сегодня славится талантливыми, инициативными, яркими людьми, – сказал Николай Любимов. – Рязанцы успешно продолжают славные традиции своих предшественников, добросовестно трудятся, проявляют преданность своему делу. Вместе мы укрепляем экономику, совершенствуем социальную сферу, стараемся сделать комфортными условия для жизни и труда людей, для всестороннего развития молодого поколения. Такие задачи ставит перед нами наш Президент В.В. Путин. Уверен, что мы их обязательно выполним, сделаем наш регион одним из лучших в стране».

Всем награжденным губернатор Николай Любимов пожелал крепкого здоровья, успехов и новых достижений на благо Рязанской области.