Важный, необходимый

Южный обход Рязани не затронет жилые дома и социальные объекты

Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев на прошедшем брифинге, посвященном перспективам дорожного строительства.

Создание Южного обхода областного центра – первоочередная стратегическая задача, решение которой позволит существенно снизить поток транзитного транспорта через областной центр. Работы будут вестись в два этапа. Схемой территориального планирования Рязанской области предусмотрен глубокий южный обход, который начинается от села Высокое Рыбновского района, проходит в обход границ областного центра с выходом в районе села Протасово. Министр отметил, что правительство области направило предложение и необходимые документы в Федеральное дорожное агентство, Министерство транспорта РФ о строительстве участка Южного обхода от 189 километра (развязка в районе Михайловского шоссе, создание которой ведется в настоящий момент, а срок ввода в эксплуатацию намечен на ноябрь 2018 года) до 210 километра трассы М5. Проектирование этого участка должно начаться в 2018 году.

– Для того чтобы эта работа началась, Федеральное дорожное агентство должно внести проект в федеральную адресную инвестиционную программу, – пояснил Андрей Савичев.

По словам министра, рассматривался вариант реконструкции действующего Южного обхода. Учитывая, что он проходит посреди плотной городской застройки и затрагивает многие социальные объекты, расширять обход до четырех полос очень сложно и затратно.

– Было принято принципиальное решение о том, что мы концентрируемся на строительстве нового обхода. При этом участок от 184 до 189 километра будет расширен до 4 полос, – сказал руководитель ведомства.

После того, как Южный обход попадет в федеральную программу, его заказчиком станет Федеральное дорожное агентство, на которого ляжет финансовая составляющая проекта. Правительство области будет принимать непосредственное участие в конкретизации трассы.

– Трасса будет выбираться исходя из критериев максимальной экономичности и с учетом интересов владельцев тех частных земель, на которые он попадет. Ни по существующим кладбищам, ни по населенным пунктам дорога проходить не будет, – заверил Андрей Савичев.

Планируемый срок строительства трассы – 2018-2021 годы, ориентировочная стоимость – около 15 миллиардов рублей. Среди стратегически важных дорожных объектов Андрей Савичев назвал вторую очередь Северного обхода и Восточный обход областного центра.