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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Как учить учителя

00:01 / Образование и Наука
В Рязани обсуждают проблемы современного педагогического образования

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина открылась VIII Международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование: вызовы XXI века».

Конференция традиционная, она проводится под эгидой некоммерческого партнерства «Международная академия наук педагогического образования» (МАНПО) и посвящена памяти известного отечественного педагога, академика РАО В.А. Сластенина, который был первым президентом МАНПО. Первые конференции проходили в Москве, но потом было решено проводить такие форумы один раз в год в тех городах, где живут и работают ученики Виталия Александровича. В Рязани представители научной школы В.А. Сластенина трудятся в двух вузах – Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина и Академии ФСИН России, многие из них являются академиками и членами-корреспондентами МАНПО. Эти два образовательных учреждения и принимают гостей. Среди участников конференции – представители Москвы, Подмосковья, Рязани, Воронежа, Курска, Орла, Липецка, Смоленска, Тамбова, Белгорода, Самары, сибирских регионов, а также Украины и Латвии.

– То, что такой форум проводится в Рязани, – это признание заслуг рязанской педагогической школы и ее места в российском и международном научно-образовательном пространстве, – говорит одна из учениц В.А. Сластенина, заведующая кафедрой педагогики и менеджмента в образовании РГУ имени С.А. Есенина Нина Мартишина.

На торжественном открытии в РГУ гостей приветствовали ректор вуза Андрей Минаев, заместитель начальника Академии ФСИН России полковник внутренней службы Григорий Щербаков, президент Международной академии наук педагогического образования Екатерина Артамонова.

– Сегодня педагогическую общественность волнуют вопросы компетентности профессиональных педагогических кадров, воспитательной работы, социальной активности педагога, очень много внимания мы обращаем на процесс формирования личностных качеств у студентов. Все сильнее нас беспокоит вопрос, связанный с формированием компетенций, потому что грядет реформирование педагогического образования. Эти и другие темы будут обсуждаться на конференции, – перечислила Екатерина Артамонова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
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