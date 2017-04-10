К концу года в школах области будет создано более 4,5 тысячи новых мест

Глава региона Николай Любимов поздравил учителей Рязанской области с профессиональным праздником. Более сорока педагогов общеобразовательных учреждений и дополнительного образования, воспитатели получили памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской», «За усердие» и «В память 80-летия Рязанской области», почетные грамоты, благодарности и ценные подарки губернатора.

Николай Любимов пожелал педагогам терпения, здоровья и благодарных учеников. Губернатор отметил, что важно не останавливаться на достигнутом, продолжать системно работать над повышением конкуренто­способности рязанских выпускников. Для этого в регионе продолжается обновление материальной базы системы образования, строятся новые учебные заведения, проводятся капитальный ремонт и реконструкция действующих школ, совершенствуется материально-техническая база. В этом году были введены в эксплуатацию современные, технически оснащенные школы в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани, в селах Скопинского и Пронского районов. После масштабной реконструкции открылась школа в селе Мосолово Шиловского района. В настоящее время строятся еще два объекта – в Захаровском и Александро-Невском районах. Таким образом, к концу года будет создано более 4,5 тысячи новых мест в школах.

– На этом мы не остановимся и будем строить дальше. Задача – отказаться от двухсменки. Сокращение второй смены в школах – прямое поручение Президента Владимира Путина, – сказал Николай Любимов.

Глава региона заверил, что в соответствии с Майскими указами Президента в регионе продолжится последовательное повышение заработной платы учителей, работа над улучшением качества учебной программы, внедрение в образование современных технологий, обновление спортивной инфраструктуры школ. Профориентационная работа, по словам губернатора, по-прежнему будет иметь первостепенное значение.

– Нам нужно растить и выпускать те кадры, которые необходимы нашим предприятиям. Этой цели будем придерживаться в развитии всех ступеней образования, – сказал Николай Любимов.

В завершение церемонии награждения педагог дополнительного образования рязанской гимназии № 5, композитор и певица Элла Хрусталева вместе с солистом Муниципального культурного центра Алексеем Богомоловым преподнесла коллегам музыкальный подарок.