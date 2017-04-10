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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

САСОВО. В райцентре завершилась универсальная выставка-ярмарка продукции российско-белорусских товаропроизводителей. Она проходила при поддержке администрации города. На выставке-ярмарке  был представлен широкий ассортимент товаров: мясная, молочная, кондитерская, пчеловодческая и текстильная продукция. С представителями Республики Беларусь достигнута договоренность о продолжении сотрудничества.

СПАССК. Сотрудники министерства природопользования области совместно с представителями Окского государственного природного биосферного заповедника провели для учащихся начальных классов Рязанской общеобразовательной школы № 46 урок экологического просвещения. В ходе урока ребята побывали с экскурсией в Спасском районе – в питомнике редких видов журавлей – белых журавлей (стерхов) и чистокровных зубров, прошлись вдоль реки Пра. Также школьники побывали в музее-заповеднике, где им рассказали о редких видах животных, занесенных в Красную книгу Рязанской области.

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На базе оздоровительного центра «Звездный» Спасского района был организован лагерь-семинар для молодых врачей региона «Будущее здравоохранения». 50 молодых специалистов посетили образовательные лекции, встретились с известными практикующими врачами и преподавателями вузов, приняли участие в тренингах, работе «круглых столов», в спортивных соревнованиях.

ЕРМИШЬ. В районе прошел шестой конкурс-фестиваль творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста». Его участниками стали представительницы прекрасного пола в возрасте от 57 до 70 лет, которые соревновались в творческом, кулинарном, интеллектуальном конкурсах. Все участницы были отмечены почетными грамотами и ценными подарками

СПАС-КЛЕПИКИ. С целью активизации работы по улучшению экологического состояния муниципалитета в тумской средней школе № 46 создан отряд «Зеленые пионеры». Торжественное посвящение шестиклассников состоялось на общешкольной линейке. Созданный отряд будет применять на практике имеющиеся знания по охране окружающей среды, помогать администрации Тумы решать экологические проблемы, а также привлекать школьников к пропаганде бережного отношения к природе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
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