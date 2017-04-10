Здравствуй, «Золотая осень»!

Во Всероссийской выставке аграриев «Золотая осень», что сегодня открывается на ВДНХ, примет участие делегация рязанских аграриев

В этом году праздник будет организован не только на главной выставочной площадке страны, но и в десяти различных местах столицы. Праздник урожая пройдет в парке «Сокольники», Столешниковом переулке, на Тверской площади, Новом Арбате, площади Европы, в Измайловском парке и на других площадках.

Одним из главных мест станет площадь Революции. Здесь откроется широкая ярмарка с мясными, рыбными и сырными деликатесами со всей страны. Тут же расположится одна из площадок проекта «Кулинарные школы». А еще устроят концерты и покажут спектакль «149 фермерских баек».

Красивейшие инсталляции из настоящих тыкв уже выставлены на Манежной площади. Из главного осеннего овоща соорудили огромное количество арт-объектов в виде арок, пирамид, фонариков и других фигур, которые станут отличным поводом для яркого фотоснимка. Кстати, всего для украшения Москвы используют 25000 тыкв. Московские рестораторы на протяжение всего времени будут готовить оригинальные блюда из осенних продуктов.

Делегации рязанских аграриев есть что показать на «Золотой осени». Но впереди – большие планы. Губернатор Николай Любимов на недавней пресс-конференции заявил, что мы должны добиться, чтобы в Рязанской области возделывались 98% сельхозугодий, урожайность зерновых и надои молока были максимальные. По словам Николая Любимова, рекордные показатели уборочной кампании, которых добились рязанские аграрии в текущем году, высоко оценены на федеральном уровне, в том числе министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым в ходе недавней рабочей встречи с главой рязанского региона.

– Министр поблагодарил Рязанскую область, всех аграриев региона, которые сделали почти невозможное в погодных условиях этого года – собрали рекордный урожай, – сказал Николай Любимов.

Как отметил губернатор, такие достойные результаты достигнуты, безусловно, благодаря самоотверженному труду сельчан, а также эффективной господдержке АПК, дополнительной финансовой помощи, которая позволила качественно провести весенний сев.

– Рекордный урожай должен быть теперь той планкой, которую мы могли бы сохранить в будущем, – сказал Николай Любимов.