Нити Арена
19:53 МСК
Среда
04 / 10 / 2017
Выпуск № 174 (5461)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
185

Здравствуй, «Золотая осень»!

00:01 / Общество
Во Всероссийской выставке аграриев «Золотая осень», что сегодня открывается на ВДНХ, примет участие делегация рязанских аграриев
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Здравствуй, «Золотая осень»!
Фото автора.

В этом году праздник будет организован не только на главной выставочной площадке страны, но и в десяти различных местах столицы. Праздник урожая пройдет в парке «Сокольники», Столешниковом переулке, на Тверской площади, Новом Арбате, площади Европы, в Измайловском парке и на других площадках.

Одним из главных мест станет площадь Революции. Здесь откроется широкая ярмарка с мясными, рыбными и сырными деликатесами со всей страны. Тут же расположится одна из площадок проекта «Кулинарные школы». А еще устроят концерты и покажут спектакль «149 фермерских баек».

Красивейшие инсталляции из настоящих тыкв уже выставлены на Манежной площади. Из главного осеннего овоща соорудили огромное количество арт-объектов в виде арок, пирамид, фонариков и других фигур, которые станут отличным поводом для яркого фотоснимка. Кстати, всего для украшения Москвы используют 25000 тыкв. Московские рестораторы на протяжение всего времени будут готовить оригинальные блюда из осенних продуктов.

Делегации рязанских аграриев есть что показать на «Золотой осени». Но впереди – большие планы. Губернатор Николай Любимов на недавней пресс-конференции заявил, что мы должны добиться, чтобы в Рязанской области возделывались 98% сельхозугодий, урожайность зерновых и надои молока были максимальные. По словам Николая Любимова, рекордные показатели уборочной кампании, которых добились рязанские аграрии в текущем году, высоко оценены на федеральном уровне, в том числе министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым в ходе недавней рабочей встречи с главой рязанского региона.

– Министр поблагодарил Рязанскую область, всех аграриев региона, которые сделали почти невозможное в погодных условиях этого года – собрали рекордный урожай, – сказал Николай Любимов.

Как отметил губернатор, такие достойные результаты достигнуты, безусловно, благодаря самоотверженному труду сельчан, а также эффективной господдержке АПК, дополнительной финансовой помощи, которая позволила качественно провести весенний сев.

– Рекордный урожай должен быть теперь той планкой, которую мы могли бы сохранить в будущем, – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Не останавливаться на достигнутом

Важный, необходимый

В честь знаковой даты

Вести районов
Ах, картошка, объеденье!
Уборка клубней в регионе завершается
Юрий Евстифеев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Не останавливаться на достигнутом
К концу года в школах области будет создано более 4,5 тысячи новых мест
Светлана Максимова
Из официальных источников
Учесть интересы региона
необходимо при формировании главного финансового документа
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
К выполнению!
Губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства дал ряд поручений, заслушал отчет об исполнении данных ранее и представил нового начальника десантного училища
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Равнодушие недопустимо
В ходе рабочей встречи губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров обсудили вопросы, касающиеся работы с обращениями граждан
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Бюджет – забота общая
Андрей Макаров рассказал депутатам Рязанской облдумы о будущем федеральном бюджете
Общество
В честь знаковой даты
Рязанцы получили награды за труд и вклад в процветание региона
Общество
Важный, необходимый
Южный обход Рязани не затронет жилые дома и социальные объекты
Светлана Максимова
Образование и Наука
Как учить учителя
В Рязани обсуждают проблемы современного педагогического образования
Татьяна Железнова
Общество
Сумма потенциалов
Рязанская делегация приняла участие в 3-м Культурном форуме регионов России
Ирина Сизова
Экономика
Взаимовыгодное сотрудничество
На базе гипермаркета «Глобус» в Рязани прошла очередная закупочная сессия под эгидой регионального министерства экономического развития и торговли
Михаил Скрипников
Авторская колонка
Переспать без мобильника
Димитрий Соколов
Культура
Зеркало сцены
…в третий раз отразит лучшие спектакли рязанских театров
Культура
Новая нота в песне о Рязанщине
Художник Виктор Иванов подарил своей галерее еще одно полотно на персональной выставке
Татьяна Клемешева
Культура
И будет памятник в Рязани
Во Дворце молодежи состоялся концерт памяти Ивана Петровича Павлова
Валентина Севостьянова
Финансы
Платежные карты становятся популярнее
Рязанцы активно используют их для оплаты товаров и услуг
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы