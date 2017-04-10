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Главная страница / Рязанские новости / 04 октября 2017 года
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Ах, картошка, объеденье!

00:01 / АПК
Уборка клубней в регионе завершается
Автор фото: Владимир Проказников | Ах, картошка, объеденье!
Фото: Владимир Проказников.

Уборка клубней в АО «Рязанский картофель» Милославского района уникальна для всего региона. Продукция из хозяйства поступает на суперсовременное перерабатывающее предприятие, а затем, превратившись в картофельные хлопья или в сделанное на их основе пюре быстрого приготовления, реализуется внутри страны, а также идет на экспорт в Аргентину, Чили, Румынию, Бельгию, Польшу и другие государства.

Это выгодно для области. Во-первых, несмотря на сравнительно небольшие посевные площади, картофеля регион производит в два с лишним раза больше, чем сам потребляет. Во-вторых, перерабатывающая промышленность создает добавленную стоимость, позволяет АПК в целом получать дополнительные деньги.

– А для нашего хозяйства отправка картофеля на переработку – это гарантированный рынок его сбыта, – говорит генеральный директор АО «Рязанский картофель» Владимир Барычев. – К тому же перерабатывающее предприятие с удовольствием берет не только крупные, но и самые мелкие клубни. Это снижает общую себестоимость продукции.

Такой механизм в Милославском районе отладила столичная «Торгово-промышленная группа «Кунцево». В Чернаве она – основной инвестор АО «Рязанский картофель». Хозяйство обеспечено современной техникой. И эта же компания построила в райцентре АО «Пищевой комбинат «Милославский» с хранилищем на 18 тысяч тонн, с импортной линией по производству картофельных хлопьев. Сюда и поставляется картофель из Чернавы. Продукция пищекомбината недавно отмечена Знаком «Рязанское качество».

– В этом году мы предполагаем собрать около 14 тысяч тонн клубней, – продолжает Владимир Барычев. – Год – не самый удачный для отрасли. Получаем пока по 214 центнеров картофеля с гектара. В лучшие годы – было по 300 центнеров.

Клубни в хозяйстве размещены на 600 гектарах. Площадь огромная – даже в советские годы хозяйство в Чернаве сажало картофель на 160 гектарах. И тогда гордилось, если достигало урожайности в 150 – 160 центнеров.

И тем удивительнее то, что на уборке почти нет людей. Ходят несколько комбайнов, от них забирают продукцию грузовики – и все. Никакого ручного труда! Уборка между тем давно перевалила за свой «экватор».

На полях хозяйства мы застали и сфотографировали Николая Губина. Он работает на импортном картофелеуборочном комбайне. По состоянию на 28 сентября, как гласила размещенная на сайте Минсельхоза области «Передовица», Губиным было накопано 2100 тонн клубней, и он входил в шестерку лучших комбайнеров области.

– Темпы работ хорошие, уборку закончим вовремя, – отметил Николай Сергеевич. – Лишь бы погода не подвела нас.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 174 (5461) от 04 октября 2017 года
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