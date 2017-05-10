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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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На «Золотой осени» в Москве рязанские аграрии представят свои достижения и будут налаживать деловые связи

09:00 / Общество
Автор фото: Людмила Иванова | На «Золотой осени» в Москве рязанские аграрии представят свои достижения и будут налаживать деловые связи
Фото: Людмила Иванова.

Сегодня, в день открытия российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2017», состоится центральное деловое событие - агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост».

Форум пройдет с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича, министра сельского хозяйства Александра Ткачева, министра сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайро Магги, глав регионов и отраслевых ведомств. От Рязанской области в работе форума примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов.

Рязанская область на своей стендовой площадке в разделе «Регионы России» познакомит гостей «Золотой осени» с коллективной экспозицией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Как сообщили в региональном минсельхозе, это около 30 брендов молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции. На площадке будут представлены макеты двух инвестпроектов: ООО «Рязанские комбикорма» и ООО «Вакинское Агро». В разделе «Животноводство и племенное дело» рязанские животноводы продемонстрируют лучшие породы крупного рогатого скота и овец. Впервые на выставке будет представлен жеребец русской верховой ООО «Старожиловский конный завод», а ВНИИ коневодства познакомит специалистов со всей страны со своими разработками в области генетики и разведения.

Рязанская область традиционно активно участвует в конкурсной программе «За производство высококачественной пищевой продукции». В этом году гастрономический портрет региона во всем многообразии самых качественных продовольственных товаров представляют 16 крупных и малых предприятий области. В конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» со своими проектами участвуют Касимовский район, Благовское сельское поселение Александро–Невского района и СПК «Нива» Александро-Невского района.

Напомним, в этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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