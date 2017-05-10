По улице Щорса в Рязани ограничено движение транспорта

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города, сегодня МУП «РМПТС» приступило к ремонтным работам на теплотрассе в районе дома №36 по ул. Щорса. В связи с этим с 8.00 4 октября до 24.00 10 октября ограничено движение транспорта по одной полосе на участке ул. Щорса от пересечения с ул. Ушакова в сторону ул. Нахимова. С 00.00 11 октября до 24.00 12 октября движение будет ограничено по полосе в обратном направлении – от пересечения с ул. Нахимова в сторону ул. Ушакова.

На время производства ремонтных работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ огорожены. Администрация города обращается к автовладельцам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута своего движения.

Источник: сайт администрации Рязани