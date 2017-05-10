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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязанской области выявили 62 нарушения миграционного законодательства

09:10 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские проверили объекты торговли и места массового пребывания иностранных граждан. В ходе проверки в регионе выявили 62 граждан республик Средней Азии, в отношении которых возникли подозрения в законности их нахождения на территории страны. По результатам проверки было установлено, что 27 иностранных граждан осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории России, в отношении работодателей, которые привлекли к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, составили 10 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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