В Рязанской области выявили 62 нарушения миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские проверили объекты торговли и места массового пребывания иностранных граждан. В ходе проверки в регионе выявили 62 граждан республик Средней Азии, в отношении которых возникли подозрения в законности их нахождения на территории страны. По результатам проверки было установлено, что 27 иностранных граждан осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории России, в отношении работодателей, которые привлекли к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, составили 10 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ.