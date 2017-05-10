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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязанской области полицейские изъяли свыше четырех килограммов наркотиков

09:15 / Общество

Сотрудники полиции получили информацию, что 18-летний житель села Пощупово заготовил и планирует перевезти значительную партию марихуаны, сообщает сайт УМВД России по области.

Полицейские задержали юношу на улице соседнего села, при нем находилась большая хозяйственная сумка, доверху наполненная марихуаной. Всего у злоумышленника изъяли 4 килограмма 242 грамма наркотика. Как показало медицинское освидетельствование, на момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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