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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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На первых городских юнармейских сборах в Рязани «Мы – патриоты России!» определились лучшие отряды

09:38 / Общество
На первых городских юнармейских сборах в Рязани «Мы – патриоты России!» определились лучшие отряды

В первых городских юнармейских сборах «Мы – патриоты России!», организованных детско-юношеским центром «Звезда» при поддержке управления образования и молодежной политики администрации города, приняли участие 66 представителей юнармейских отрядов из 11 образовательных учреждений Рязани.

Для участников сборов провели мастер-классы по строевой и огневой подготовке, приемам сборки-разборки автомата, ориентированию на местности и другие. В рамках состязательной программы военно-спортивной эстафеты юнармейцы продемонстрировали свои навыки. Победителем в эстафете стала команда школы №47, второе место – у школы №71, третье место у команды школы №16.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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