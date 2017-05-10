Нити Арена
05:11 МСК
Четверг
05 / 10 / 2017
Выпуск № 175 (5462)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
308

30 рязанских агропредприятий могут обеспечить специалистов жильем

10:07 / Актуально
Еще 24 сельхозпредприятия готовы предоставить жилье рабочим

В сельхозпредприятиях области имеется около 600 вакантных рабочих мест. База вакансий в агропромышленном комплексе региона обновляется на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области ежеквартально. По состоянию на 1 октября в сельхозпредприятиях области имеется около 600 вакантных рабочих мест.

На сайте указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село.

В настоящее время 30 предприятий АПК Рязанской области имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также 24 сельскохозяйственных предприятия региона готовы предоставить жилье для рабочих востребованных профессий.

Есть вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием: инженерная служба (48 вакансий), ветеринарная служба (32 вакансии), зоотехническая служба (33 вакансии), агрономическая служба (34 вакансии). Требуются еще технологи, бухгалтеры, экономисты и специалисты кадровой службы.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы и трактористы (133), водители (47), мастера машинного доения (74), животноводы (88), пастухи (2) и другие рабочие должности (86).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

По улице Щорса в Рязани ограничено движение транспорта

Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Два дня подряд по ряду адресов в Рязани будут отключать электроэнергию

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
Две школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших в Российской Федерации
17:56
Делегация Рязанской области приняла участие в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза»
17:55
В 24 районах Рязанской области завершена уборка зерновых культур
17:33
Руководство Первого канала приняло приглашение губернатора Николая Любимова провести в Рязани акцию «Первый в армии»
16:43
В Рязани осудили бывшего председателя правления одного из банков областного центра
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы