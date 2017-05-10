30 рязанских агропредприятий могут обеспечить специалистов жильем

Еще 24 сельхозпредприятия готовы предоставить жилье рабочим

В сельхозпредприятиях области имеется около 600 вакантных рабочих мест. База вакансий в агропромышленном комплексе региона обновляется на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области ежеквартально. По состоянию на 1 октября в сельхозпредприятиях области имеется около 600 вакантных рабочих мест.

На сайте указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село.

В настоящее время 30 предприятий АПК Рязанской области имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также 24 сельскохозяйственных предприятия региона готовы предоставить жилье для рабочих востребованных профессий.

Есть вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием: инженерная служба (48 вакансий), ветеринарная служба (32 вакансии), зоотехническая служба (33 вакансии), агрономическая служба (34 вакансии). Требуются еще технологи, бухгалтеры, экономисты и специалисты кадровой службы.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы и трактористы (133), водители (47), мастера машинного доения (74), животноводы (88), пастухи (2) и другие рабочие должности (86).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области