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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Спортивные журналисты Рязанской области могут принять участие в V Всероссийском конкурсе региональных СМИ

10:10 / Общество

V Всероссийский конкурс региональных СМИ проводится министерством спорта РФ совместно с информационным агентством России «ТАСС». Принять участие в нем могут как СМИ, так и отдельные журналисты, в том числе и внештатные авторы, освещающие тему реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Конкурсные работы будут приниматься до 20 октября включительно.

В состав жюри вошли представители минспорта России, спортивные журналисты, спортсмены, редакторы. Возглавит жюри заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Новиков. Оценивать работы будут депутат Государственной Думы РФ, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев, двукратный чемпион Олимпийских игр по бобслею Александр Зубков, серебряной призер Олимпийских играх в эстафете, спортивный комментатор, корреспондент телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская и другие.

Жюри оценит актуальность, достоверность и информационную насыщенность материала, а также глубину раскрытия темы, оригинальность и выразительность текста.

Победители получат ценные призы: ноутбуки, планшеты и зеркальные фотокамеры.

Заявку на участие в конкурсе и конкурсные материалы необходимо направить в электронной форме на адрес электронной почты: konkurs@minsportfcp.ru.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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