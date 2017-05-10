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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Окском государственном биосферном заповеднике в Рязанской области посчитали зубрят

11:11 / Экология
В Окском государственном биосферном заповеднике в Рязанской области посчитали зубрят

Как сообщили сотрудники заповедника, ежегодно 4 октября здесь отмечают Всемирный день животных. В этот день на Зубровом питомнике подводят итоги, считают зубрят и делают приятные сюрпризы.

В Окском государственном заповеднике уже в течение 58 лет занимаются сохранением и восстановлением в природе зубра Bison bonasus, который внесен в Красную книгу. За все время в питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров родилось 430 животных и около 300 из них были выпущены в естественные места обитания.

Период появления зубрят на свет - самое замечательное время, отелы обычно происходят в мае-июне. Но этот год подготовил немало сюрпризов. 19 мая родился бычок Менайд. Потом появились три телочки – Мелица, Менелопа и Метанойя. 28 августа родился еще один теленок.

В последние годы поздние отелы в питомнике стали редкостью, поэтому пополнения уже не ждали. И когда 21 сентября на кормовой площадке в стаде, где неразлучно носятся три подросшие телочки, сотрудники питомника увидели маленького, пугливого зубренка - это был настоящий сюрприз. Малышу дали имя Мелентий. Всего в этом году на свет появились 3 бычка и 3 телочки. Из 8 самок отелилось 6.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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