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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Житель Пензенской области насмерть сбил пешехода в Рязанской области

11:16 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 21.10 на 406-м километре автодороги М-5 «Урал» Сасовского района. Здесь 56-летний житель Пензенской области, управляя автофургоном «ГАЗ», двигался со стороны Москвы в направлении Самары. В это время на неосвещенном участке проезжей части появилась женщина. Водитель не заметил ее вовремя и не успел остановиться. В результате ДТП 35-летняя жительница Сасовского района, которая (по предварительной информации) находилась в состоянии алкогольного опьянения, получила серьезные травмы и скончалась.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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