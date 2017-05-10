Житель Пензенской области насмерть сбил пешехода в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 21.10 на 406-м километре автодороги М-5 «Урал» Сасовского района. Здесь 56-летний житель Пензенской области, управляя автофургоном «ГАЗ», двигался со стороны Москвы в направлении Самары. В это время на неосвещенном участке проезжей части появилась женщина. Водитель не заметил ее вовремя и не успел остановиться. В результате ДТП 35-летняя жительница Сасовского района, которая (по предварительной информации) находилась в состоянии алкогольного опьянения, получила серьезные травмы и скончалась.