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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Рязанские полицейские завоевали «бронзу» на чемпионате МВД России по мини-футболу

11:19 / Спорт

Как сообщает сайт УМВД России по области, чемпионат МВД России по мини-футболу проводился на кубанском стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Гигант» в Крымске. Состязании посвящены памяти заслуженного мастера спорта полковника милиции Константина Еременко.

В соревнованиях принимали участие 57 сборных команд территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации. В рамках турнира участники сыграли более 150 футбольных матчей. Представители Центрального аппарата МВД России поздравили и наградили медалью каждого участника сборной УМВД России по Рязанской области по мини-футболу.

Дипломом «Лучший вратарь» был награжден участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани Сергей Пискунов.

По итогам турнира команда УМВД России по Рязанской области завоевала бронзовую медаль.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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