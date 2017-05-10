Рязанские полицейские завоевали «бронзу» на чемпионате МВД России по мини-футболу

Как сообщает сайт УМВД России по области, чемпионат МВД России по мини-футболу проводился на кубанском стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Гигант» в Крымске. Состязании посвящены памяти заслуженного мастера спорта полковника милиции Константина Еременко.

В соревнованиях принимали участие 57 сборных команд территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации. В рамках турнира участники сыграли более 150 футбольных матчей. Представители Центрального аппарата МВД России поздравили и наградили медалью каждого участника сборной УМВД России по Рязанской области по мини-футболу.

Дипломом «Лучший вратарь» был награжден участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани Сергей Пискунов.

По итогам турнира команда УМВД России по Рязанской области завоевала бронзовую медаль.