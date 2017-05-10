Участники очередного заседания дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области обсудили проблему развития туризма в регионе

В обсуждении приняли участие губернатор области Николай Любимов, члены Общественной палаты Рязанской области, представители экспертного сообщества, журналисты. Общественную палату РФ представляли О. Воронова и В. Чирков.

Тема затронула многих – зал в гостинице «Арагон» был полон. Доброжелательный и конструктивный тон разговора задали губернатор области Н. Любимов, председатель Общественной палаты региона Н. Гришина, министр культуры и туризма Рязанской области В. Попов.

Для развития въездного туризма в Рязанскую область в последние годы немало сделано. Виталий Попов сообщил, что в сфере кластерного туризма Рязанская область – на лидирующих позициях в стране, по внутреннему туризму занимает срединное 9-е место в ЦФО. Нам есть куда стремиться. Но, как напомнил собравшимся губернатор Николай Любимов, тема туризма – непростая, развитие отрасли требует серьезных денег. Области удалось войти в ряд федеральных программ, но необходимо привлекать инвесторов под конкретные проекты на конкретные объекты, как это удалось сделать с усадьбой Кастровых в Касимове. Инвестор и инициатор этого проекта А. Филиппов принял участие в обсуждении и предложил сосредоточить усилия не только на конкретной усадьбе, которая станет гостиничным комплексом, но и на облагораживании всей городской среды.

На заседании клуба прозвучало немало серьезных предложений. Так, И. Кочетков предложил придать статус исторических поселений регионального значения Клепикам, Елатьме, Сапожку и селу Ижевское. Такого рода решения принимаются на уровне региона и губернатор Николай Любимов поддержал это начинание на заседании клуба.

О создании туристического кластера, связанного с именем К.Э. Циолковского в Рязани и Ижевском, говорил М. Демин. Идея грандиозная, включает в себя создание детского космического центра на родине Циолковского и планетария в Рязани. Но она требует серьезного обсуждения и делового подхода. Инициаторы передали главе региона свои проекты.

К проекту «Всемирная карта есенинских мест», осуществляющемуся пока на базе РГУ имени С. А. Есенина, привлекла внимание собравшихся Ольга Воронова. Кроме того, на заседании клуба «Коловрат» шла речь о военно-историческом и детском военно-патриотическом туризме, идею которого продвигает Рязанское региональное отделение военно-исторического общества.

Участникам дискуссионного клуба были представлены новые для Рязани туристические продукты – недавно открывшийся музей истории рязанского леденца и готовящейся к открытию интерактивный музей сказок "Забава".

Идей прозвучало много. Но это - лишь небольшая часть имеющихся предложений. Обсуждение их надо продолжать с участием общественности, с предложениями нужно выходить на уровень областной и муниципальной власти. Об этом говорила на заседании дискуссионного клуба заместитель председателя правительства региона Л. Крохалева.

На следующем заседании клуба «Коловрат» решено обсудить проблемы малого бизнеса.