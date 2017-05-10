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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Участники очередного заседания дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области обсудили проблему развития туризма в регионе

11:23 / Общество

В обсуждении приняли участие губернатор области Николай Любимов, члены Общественной палаты Рязанской области, представители экспертного сообщества, журналисты. Общественную палату РФ представляли О. Воронова и В. Чирков.

Тема затронула многих – зал в гостинице «Арагон» был полон. Доброжелательный и конструктивный тон разговора задали губернатор области Н. Любимов, председатель Общественной палаты региона Н. Гришина, министр культуры и туризма Рязанской области В. Попов.

Для развития въездного туризма в Рязанскую область в последние годы немало сделано. Виталий Попов сообщил, что в сфере кластерного туризма Рязанская область – на лидирующих позициях в стране, по внутреннему туризму занимает срединное 9-е место в ЦФО. Нам есть куда стремиться. Но, как напомнил собравшимся губернатор Николай Любимов, тема туризма – непростая, развитие отрасли требует серьезных денег. Области удалось войти в ряд федеральных программ, но необходимо привлекать инвесторов под конкретные проекты на конкретные объекты, как это удалось сделать с усадьбой Кастровых в Касимове. Инвестор и инициатор этого проекта А. Филиппов принял участие в обсуждении и предложил сосредоточить усилия не только на конкретной усадьбе, которая станет гостиничным комплексом, но и на облагораживании всей городской среды.

На заседании клуба прозвучало немало серьезных предложений. Так, И. Кочетков предложил придать статус исторических поселений регионального значения Клепикам, Елатьме, Сапожку и селу Ижевское. Такого рода решения принимаются на уровне региона и губернатор Николай Любимов поддержал это начинание на заседании клуба.

О создании туристического кластера, связанного с именем К.Э. Циолковского в Рязани и Ижевском, говорил М. Демин. Идея грандиозная, включает в себя создание детского космического центра на родине Циолковского и планетария в Рязани. Но она требует серьезного обсуждения и делового подхода. Инициаторы передали главе региона свои проекты.

К проекту «Всемирная карта есенинских мест», осуществляющемуся пока на базе РГУ имени С. А. Есенина, привлекла внимание собравшихся Ольга Воронова. Кроме того, на заседании клуба «Коловрат» шла речь о военно-историческом и детском военно-патриотическом туризме, идею которого продвигает Рязанское региональное отделение военно-исторического общества.

Участникам дискуссионного клуба были представлены новые для Рязани туристические продукты – недавно открывшийся музей истории рязанского леденца и готовящейся к открытию интерактивный музей сказок "Забава".

Идей прозвучало много. Но это - лишь небольшая часть имеющихся предложений. Обсуждение их надо продолжать с участием общественности, с предложениями нужно выходить на уровень областной и муниципальной власти. Об этом говорила на заседании дискуссионного клуба заместитель председателя правительства региона Л. Крохалева.

На следующем заседании клуба «Коловрат» решено обсудить проблемы малого бизнеса.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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