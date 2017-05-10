Нити Арена
05:12 МСК
Четверг
05 / 10 / 2017
Выпуск № 175 (5462)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
141

Рязанские студенты завоевали титулы «Мисс Интеллект» и «Мистер Интеллект» на конкурсе «Мистер и мисс Студенчество России»

11:36 / Общество

Как сообщает портал УЗРФ, в Челябинске прошел финал IX Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России—2017». В нем приняли участие студенты лечебного факультета Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Конкурс проходил в течение пяти дней. Участие в нем принимали 50 студентов различных вузов страны. Они представили на суд жюри творческие номера, визитки, также сдали нормативы ГТО и прошли интеллектуальные испытания. Рязанка Евгения Егорова стала «Мисс Студенчество Центрального федерального округа – 2017» и «Мисс Интеллект – 2017». Также она получила серебряный значок ГТО. Студент РязГМУ Иван Минаев удостоился титула «Мистер Интеллект —2017».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Участники очередного заседания дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области обсудили проблему развития туризма в регионе

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 28 ДТП

Спортивные журналисты Рязанской области могут принять участие в V Всероссийском конкурсе региональных СМИ

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
Две школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших в Российской Федерации
17:56
Делегация Рязанской области приняла участие в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза»
17:55
В 24 районах Рязанской области завершена уборка зерновых культур
17:33
Руководство Первого канала приняло приглашение губернатора Николая Любимова провести в Рязани акцию «Первый в армии»
16:43
В Рязани осудили бывшего председателя правления одного из банков областного центра
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы