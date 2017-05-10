Рязанские студенты завоевали титулы «Мисс Интеллект» и «Мистер Интеллект» на конкурсе «Мистер и мисс Студенчество России»

Как сообщает портал УЗРФ, в Челябинске прошел финал IX Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России—2017». В нем приняли участие студенты лечебного факультета Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Конкурс проходил в течение пяти дней. Участие в нем принимали 50 студентов различных вузов страны. Они представили на суд жюри творческие номера, визитки, также сдали нормативы ГТО и прошли интеллектуальные испытания. Рязанка Евгения Егорова стала «Мисс Студенчество Центрального федерального округа – 2017» и «Мисс Интеллект – 2017». Также она получила серебряный значок ГТО. Студент РязГМУ Иван Минаев удостоился титула «Мистер Интеллект —2017».