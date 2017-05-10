Рязанцы встретились с известным грузинским путешественником Нодаром Беридзе

Встреча с известным грузинским путешественником Нодаром Беридзе, который совершает велопутешествие по маршруту Владивосток – Москва – Лиссабон – Тбилиси, прошла вчера в Рязанском музее путешественников, сообщает пресс-служба музея. Всего путешественнику предстоит преодолеть расстояние более 40 тысяч километров. Пробег стартовал в октябре прошлого года с приморского острова Русский. Финишировать путешественник планирует в Тбилиси в конце мая 2018 года.

Во встрече приняли участие сотрудники Рязанского музея путешественников, журналисты ведущих печатных и электронных СМИ региона, представители общественных организаций, жители областного центра. Приветствовала путешественника заместитель директора рязанского музея путешественников Светлана Юрченко. Во время встречи Нодар Беридзе рассказал, что назвал свой проект «Путь мира» не случайно. Этим проектом он старается продемонстрировать, мир, толерантность и дружбу в отношениях между Грузией и Россией. Нодар Беридзе отметил, что во всех городах и регионах его тепло и радушно встречали.

Участники задали путешественнику вопросы о проекте «Путь мира», посмотрели видео, которое путешественник снимал в пути. Сотрудники музея организовали для Нодара Беридзе экскурсию, рассказали об экспедиционных проектах, поделились планами на будущее. Путешественник оставил в книге почетных гостей запись, в которой поблагодарил коллектив за оказанный ему теплый прием. Прямо от Рязанского музея путешественников Нодар Беридзе взял курс на Тамбов, а 2 ноября он рассчитывает быть в Москве.