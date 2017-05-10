В Рязани пройдет отборочный тур международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы»

Как сообщает портал Вездекультура, 6-7 октября в концертном зале Дворца культуры «Приокский» в Рязани пройдет проходить отборочный тур Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы». Учредителем фестиваля является Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы».

Фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы» направлен на сохранение культурного наследия России и неразрывной связи поколений, на воспитание чувства патриотизма у молодёжи. Он также поможет выявить и поощрить талантливых исполнителей и коллективы. Участники будут исполнять военно-патриотические песни.

6 октября в 12.00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля и начнутся конкурсные прослушивания. 7 октября в 14.00 пройдет гала-концерт участников и гостей фестиваля.

В отборочном туре фестиваля примут участие исполнители и коллективы из Рязани, Рыбновского, Захаровского, Пронского, Шиловского, Сапожковского, Скопинского, Путятинского, Милославского, Касимовского, Сасовского, Ухоловского, Кадомского и Чучковского районов. Участники в возрасте от 7 до 45 лет будут выступать в двух номинациях (сольное и ансамблевое пение).

Выступления оценит жюри, в составе которого деятели культуры и искусства, известные вокалисты, композиторы и педагоги города Москвы.

Лауреаты отборочного тура по решению жюри смогут принять участие в этапе Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» по Центральному Федеральному округу, который пройдет в декабре этого года в Ярославле и побороться за выход в финал.